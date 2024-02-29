FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 ABD Merkez Bankası toplantı takvimi! FED kararı sonrası altın ve dolar ne olacak?

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizliğin sürdüğünü belirterek, dün yayımlanan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının, yetkililerin para politikasını hızlı gevşetme konusunda endişelerini gösterdiğini söyledi.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Tutanaklar sonrası, para piyasalarında Fed'in martta faizi sabit bırakacağına dair beklentide değişiklik olmazken, bankanın mayısta faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 29, haziranda başlama ihtimali de 70 ile fiyatlanıyor.

Tutanaklarda, Fed yetkililerinin, enflasyonun düşürülmesinde daha fazla ilerleme kaydedilmesinin beklenenden daha uzun sürebileceği ihtimaline ağırlık verdiği görüldü.

Altın

🔴 Faiz oranları düşük olduğunda, alternatif gelir arayışındaki yatırımcılar genellikle altına yönelebilir. Çünkü düşük faiz ortamında, faiz getirisi düşük olan varlıkların yanı sıra, altın gibi güvenli limanlara talep artabilir.

🔴 Yüksek faiz oranları ise genellikle altının cazibesini azaltabilir. Çünkü yatırımcılar, daha yüksek faiz getirisi sağlayan varlıklara yönelebilirler.