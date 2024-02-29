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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 ABD Merkez Bankası toplantı takvimi! FED kararı sonrası altın ve dolar ne olacak?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı öncesinde küresel piyasalarda heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yatırımcılar, FED'in yeni toplantısında alacağı karar ve açıklamaların finansal piyasalara etkisini değerlendirme konusunda dikkatli bir şekilde hazırlanıyor.

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 16:21 Güncelleme 29 Şubat 2024, 16:21
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 ABD Merkez Bankası toplantı takvimi! FED kararı sonrası altın ve dolar ne olacak?

Şubat ayının son günlerine yaklaşırken, vatandaşlar da FED'in faiz kararıyla ilgili araştırmalarını hızlandırmış durumda. Piyasalarda yaşanacak olası değişimler ve ekonomik göstergeler, yatırımcıların stratejilerini belirleme noktasında belirleyici olacak.

FED'İN SON FAİZ KARARI

Fed, iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı toplantısı 20 Mart 2024 tarihinde yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizliğin sürdüğünü belirterek, dün yayımlanan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının, yetkililerin para politikasını hızlı gevşetme konusunda endişelerini gösterdiğini söyledi.

Tutanaklarda, Fed yetkililerinin, enflasyonun düşürülmesinde daha fazla ilerleme kaydedilmesinin beklenenden daha uzun sürebileceği ihtimaline ağırlık verdiği görüldü.

Tutanaklar sonrası, para piyasalarında Fed'in martta faizi sabit bırakacağına dair beklentide değişiklik olmazken, bankanın mayısta faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 29, haziranda başlama ihtimali de 70 ile fiyatlanıyor.

Altın

🔴 Faiz oranları düşük olduğunda, alternatif gelir arayışındaki yatırımcılar genellikle altına yönelebilir. Çünkü düşük faiz ortamında, faiz getirisi düşük olan varlıkların yanı sıra, altın gibi güvenli limanlara talep artabilir.

🔴 Yüksek faiz oranları ise genellikle altının cazibesini azaltabilir. Çünkü yatırımcılar, daha yüksek faiz getirisi sağlayan varlıklara yönelebilirler.

Dolar

🔵 Faiz oranları yükseldiğinde, dolar genellikle güçlenir. Çünkü yüksek faiz oranları, yabancı yatırımcıları ABD varlıklarına çekerek dolar talebini artırabilir.
🔵 Tersine, faiz oranları düştüğünde veya beklentiler düşükse, dolar zayıflayabilir. Çünkü yatırımcılar daha yüksek getiri arayışında diğer para birimlerine yönelebilirler.

FED 2024 TOPLANTI TAKVİMİ

19-20 Mart 2024

30 Nisan-1 Mayıs 2024

11-12 Haziran 2024

30-31 Temmuz 2024

17-18 Eylül 2024

6-7 Kasım 2024

17-18 Aralık 2024

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