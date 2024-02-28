Mogan Enerji halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri belli mi 2024? Mogan Enerji hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Eşit mi, oransal mı?

MOGAN ENERJİ BORSA KODU NE?

Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından Mogan Enerji 'MOGAN' Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

İşlem sonrası şirketin çıkarılmış sermayesi 2.230.000.000 TL'den 2.440.108.000 TL'ye yükseltilecek.

MOGAN ENERJİ KAÇ LOT VERİR?

Yaklaşık 4 milyon yatırımcının katılması beklenen bu halka arzda, kişi başı 47 lot ile 532 TL ya da kişi başı 51 lot ile 577 TL değerinde pay düşebilir.

Mogan Enerji'nin halka arzda katılımcı sayısına göre vereceği tahmini lot sayısı;