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Kira beyannamesi ne zaman verilecek 2024? Kira gelir beyannamesi nasıl verilir, son gün ne zaman? Kira gelir vergisi nasıl hesaplanır?

Geçen yıl konut ve iş yerlerinden kira geliri elde eden milyonlarca kişiyi ilgilendiren beyan dönemi için geri sayım başladı. Türkiye genelinde gayrimenkul sahipleri, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı gibi, yakında kira gelirlerini beyan etmek üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, tapu ve nüfus verilerinin incelenmesi sonucunda kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konutun analiz edildiği belirtildi. Kiralık olarak tespit edilen adreslerde fiili tespitlerin yapılacağı bilgisi de kamuoyuyla paylaşıldı.

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 06:07 Güncelleme 28 Şubat 2024, 07:05
Kira beyannamesi ne zaman verilecek 2024? Kira gelir beyannamesi nasıl verilir, son gün ne zaman? Kira gelir vergisi nasıl hesaplanır?

Kira gelir beyannamesi verme süreci hakkında bilgi sahibi olmayanlar için, beyanname nasıl verilir ve ne zaman verilmelidir soruları önem taşıyor. Kira beyannamesi verme süreci genellikle yıllık olarak gerçekleşir ve genellikle Mart ayı içinde başlar.

KİRA GELİR VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek.

Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 31 Mart, ikinci taksitin 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor.

KİRA BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?

Vatandaşlar internette "www.gib.gov.tr" adresi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi"ne giriş yapıp hazırlanan beyanları onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kira beyanlarını verebiliyor.

Ayrıca ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesinde de bu işlem yapılabiliyor. Hazır Beyan Sistemi'ne 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor.

Mükellefler, vergilerini İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden ödeyebilecek.

Yıllık beyanname verme konusunda mükellefler GİB'in çağrı merkezi "Vergi İletişim Merkezi"ni (VİMER-189) arayarak her türlü bilgiyi alabilecek.

KİRA GELİR VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Ödenmesi gereken vergi tutarı hesaplanırken öncelikle konut kira gelirleri toplamından istisnaya tabi olan kısımlar çıkarılır. Kalan kısım için yapılan giderler tespit edilerek matrahtan düşülür ve kalan kısmın girdiği dilimlere göre ödenmesi gereken gelir vergisi hesaplanır.

Yıllık beyanname verilmesi nedeniyle ek olarak bir de damga vergisi ödenmektedir.

2024 YILI KİRA GELİR İSTİSNASI NE KADAR?

Ev sahiplerini ilgilendiren 2024 yılı için gelir vergisi istisnası belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı, mesken kira gelirlerinde 2024 yılı için gelir vergisi istisnasını 33 bin lira olarak açıkladı

Buna göre evini kiraya vermiş kişiler bir yıl boyunca 33 bin liranın altında kira geliri elde etmişse herhangi bir gelir vergisi ödemeyecek.

33 bin liranın üstünde gelir elde edenler için bu rakam istisna sayılacak. 33 bin liranın üzerindeki meblağ ise vergiye tabi tutulacak.

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