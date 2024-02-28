PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TCMB enflasyon rakamları! 2024 Şubat ayı enflasyon oranı hangi gün belli olacak?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarıyla birlikte şubat ayı enflasyon beklentileri belirlenirken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verileri merakla bekleniyor. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentileri önceki anket döneminde %42,04 iken, şimdi ise %42,96'ya yükseldi. Peki, Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte etaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 21:49 Güncelleme 28 Şubat 2024, 21:49
Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TCMB enflasyon rakamları! 2024 Şubat ayı enflasyon oranı hangi gün belli olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın ilk haftasında açıkladığı enflasyon rakamlarıyla önemli bir görev üstleniyor. Şubat ayına dair TÜFE verileri de martın ilk haftasında kamuoyu ile paylaşılacak.

2024 ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Ancak 3 Mart pazar gününe denk geldiği için şubat ayı enflasyon rakamları 4 Mart Pazartesi günü açıklanacak.

ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,09 iken, bu anket döneminde yüzde 37,78 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşti.

OCAK AYINDA ENFLASYON NE OLDU?

TÜİK, ocakta enflasyonu aylık bazda yüzde 6.7, yıllık bazda ise yüzde 64.86 olarak açıkladı. Aylık en fazla artış yüzde 17.68 ile sağlıkta olurken, bunu yüzde 12.17 ile lokanta ve oteller, yüzde 9.07 ile eğlence ve kültür izledi. Üretici enflasyonu ise ocakta aylık bazda yüzde 4.14, yıllık ise yüzde 44.2 oldu.

Bitcoin fırladı! Yıllar sonra ilkBitcoin fırladı! Yıllar sonra ilk
Bitcoin fırladı! Yıllar sonra ilk
90 bin taşerona kadro listesi çıktı! Belediye şirket, KİT, TYP, ücretli öğretmenler taleplerini iletti! Derece ve maaşlar...90 bin taşerona kadro listesi çıktı! Belediye şirket, KİT, TYP, ücretli öğretmenler taleplerini iletti! Derece ve maaşlar...
90 bin taşerona kadro listesi çıktı! Belediye şirket, KİT, TYP, ücretli öğretmenler taleplerini iletti! Derece ve maaşlar...
EYTsiz 10 veya 12,5 yılla emeklilik fırsatı çıktı! 1994-1997-2005-2008 sigorta girişliler düğün bayram edecek!EYTsiz 10 veya 12,5 yılla emeklilik fırsatı çıktı! 1994-1997-2005-2008 sigorta girişliler düğün bayram edecek!
EYT'siz 10 veya 12,5 yılla emeklilik fırsatı çıktı! 1994-1997-2005-2008 sigorta girişliler düğün bayram edecek!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Kütahya’da önemli açıklamalar: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz | FLAŞ UYARI
CHP’de olağanüstü kurultay sancısı | Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan için bileniyor, dönüş sinyalini verdi! Özgür Özel’e ’Savaş’ göndermesi
Türk Telekom
Beşiktaş-Konyaspor | CANLI
Kandil, İmamoğlu ile ittifak kurdu! Ver desteği al CHP’den meclis üyeliğini... ’DEM’li uzlaşı sonrası Meral Danış Beştaş’a el çektirilir mi?
Trabzonspor ZTK’da Başakşehir’i eledi! Fırtına yarı finalde
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Türkiye’nin Kırmızı Kitapı güncelleniyor: Vesayete milli irade yumruğu
CHP’li Battal İlgezdi’den büyük rezillik! Vatandaşa hakaretler savurdu
Başkan Erdoğan’dan postmodern darbenin 27. yıl dönümünde net mesaj: Kimse 28 Şubat zihniyetini hortlatamaz
CHP’li ABB’de mobbing bitmiyor! Sistem çökünce faturayı personele kestiler: Ya imzalayın ya da kovulursunuz
CHP yandaşı TELE 1’de Ramazan öncesi kirli provokasyon! Başrolde yine ’katıksız’ Cihan Kolivar: Oruç farz değil dedi hakaret etti
Postmodern darbe 28 Şubat’ın üzerinden 27 yıl geçti! İşte postal sevicilerin utanç manşetleri: Evlerini polise göstereceğim
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: 7 saat süren yol 2 saat 45 dakikaya inecek
FETÖ’nün MİT TIR’ları kumpasına ilişkin davada yeni gelişme! CHP’li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’e 5 yıl hapis cezası
İşten ayrılana ve emekli olana kıdem hesabı! Hangi ödemeler tazminatı artırır? Ek ödemelere dikkat!
SON DAKİKA