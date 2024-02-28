Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TCMB enflasyon rakamları! 2024 Şubat ayı enflasyon oranı hangi gün belli olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın ilk haftasında açıkladığı enflasyon rakamlarıyla önemli bir görev üstleniyor. Şubat ayına dair TÜFE verileri de martın ilk haftasında kamuoyu ile paylaşılacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın ilk haftasında açıkladığı enflasyon rakamlarıyla önemli bir görev üstleniyor. Şubat ayına dair TÜFE verileri de martın ilk haftasında kamuoyu ile paylaşılacak.
2024 ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Ancak 3 Mart pazar gününe denk geldiği için şubat ayı enflasyon rakamları 4 Mart Pazartesi günü açıklanacak.
ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 oldu.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,09 iken, bu anket döneminde yüzde 37,78 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşti.
OCAK AYINDA ENFLASYON NE OLDU?
TÜİK, ocakta enflasyonu aylık bazda yüzde 6.7, yıllık bazda ise yüzde 64.86 olarak açıkladı. Aylık en fazla artış yüzde 17.68 ile sağlıkta olurken, bunu yüzde 12.17 ile lokanta ve oteller, yüzde 9.07 ile eğlence ve kültür izledi. Üretici enflasyonu ise ocakta aylık bazda yüzde 4.14, yıllık ise yüzde 44.2 oldu.