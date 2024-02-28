Çay makinesi ve elektrikli süpürge A101 indirimi! 29 Şubat A101 Aktüel Kataloğu fiyat listesi

A101 müşterileri, 29 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacak yeni katalogla birlikte birbirinden cazip ürünlerle karşı karşıya kalacaklar. İşte A101'in sunacağı indirimli ürünler ve fiyatları:
Elektronik Ürünler:
Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv: 26.999 TL
Onvo 65" Ultra HD WebOS 2.0 Led Tv: 16.999 TL
Philips 55" UHD Smart Led Tv: 21.999 TL
Toshiba 55" Ultra HD Android Tv: 14.999 TL
Reeder S19 Max Cep Telefonu: 3.999 TL
Beyaz Eşya:
Regal Büro Tipi Buzdolabı: 4.999 TL
SEG Buzdolabı: 8.999 TL
Hyundai EC-107 Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı: 2.499 TL
Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Ürünleri:
Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge: 2.399 TL
Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi: 1.199 TL
Homend Royaltea Çelik Çay Makinesi: 1.499 TL
Sinbo Kahve & Baharat Öğütücü: 439 TL
Kiwi Tost Makinesi: 1.399 TL
Aprilla Erkek Bakım Seti: 439 TL
Sinbo Saç Kurutma Makinesi: 399 TL
Aprilla Tıraş Makinesi: 239 TL