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Artemis halka arz katılım endeksine uygun mu? Bugün itibariyle başladı! ARTMS HALKA ARZ kaç lot veriyor, hangi bankalarda var?

Türkiye'nin önde gelen halı üreticilerinden Artemis Halı ve enerji sektöründeki iddialı oyunculardan Mogan Enerji, bu hafta gerçekleştirecekleri halka arz ile finans dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. Peki, Artemis halka arz başladı mı, kaç lot verir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 15:41 Güncelleme 27 Şubat 2024, 15:41
Artemis halka arz katılım endeksine uygun mu? Bugün itibariyle başladı! ARTMS HALKA ARZ kaç lot veriyor, hangi bankalarda var?

Artemis Halı'nın halka arzı, yatırımcılar arasında merakla bekleniyor. Talep toplama süreci ise bugün (27 Şubat 2024) itibariyle başladı. i İşte Artemis halka arzı hakkında merak edilenler...

ARTEMİS HALKA ARZ DETAYLARI

📌 Sermaye Artırımı

20.000.000 lot

📌 Halka Arz Gelirinin Kullanım Yerleri

%40-50: Makine & teçhizat yatırımı, çatı güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı ve dijital dönüşüm yatırımları.
%25: Finansal borçların geri ödemesi.
%25-30: İşletme sermayesi.

📌 Satmama Taahhüdü

1 Yıl, İhraççı.
1 Yıl, Ortaklar.

ARTEMİS HALI'NIN HİSSE FİYATI

Halka arz fiyatı pay başına 25,35 lira olarak belirlenen şirketin 20 milyon lira sermaye artırımı olarak payları satışa çıkacak. Böylece şirketin yüzde 28,57'si halka açılmış olacak.

Olası katılımcı sayısına göre dağıtılabilecek fon miktarı şu şekilde:

📍 2 milyon katılımcı: 10 lot (253,5 TL)

📍 2,3 milyon katılımcı: 9 lot (228 TL)

📍 2,6 milyon katılımcı: 8 lot (203 TL)

📍 2,9 milyon katılımcı: 7 lot (177,5 TL)

📍 3,2 milyon katılımcı: 6 lot (152 TL)

📍 3,8 milyon katılımcı: 5 lot (127 TL)

📍 4,8 milyon katılımcı: 4 lot (101,5 TL)

ARTEMİS HALI HALKA ARZI BAŞLADI!

Artemis Halı AŞ'nin halka arzında talep toplama 27- 28 Şubat'ta yapılacak.

ARTEMİS HALI HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Artemis Halı katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

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