Artemis halka arz katılım endeksine uygun mu? Bugün itibariyle başladı! ARTMS HALKA ARZ kaç lot veriyor, hangi bankalarda var?

ARTEMİS HALI'NIN HİSSE FİYATI

Halka arz fiyatı pay başına 25,35 lira olarak belirlenen şirketin 20 milyon lira sermaye artırımı olarak payları satışa çıkacak. Böylece şirketin yüzde 28,57'si halka açılmış olacak.