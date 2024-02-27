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16.3 milyon emekliye duyuru sabah saat 07.44'te yapıldı! 17-20-25-28 Mart tarihleri son derece mühim

Milyonlarca emekli vatandaşın merakla beklediği emekli maaşı ödemeleriyle geçtiğimiz ay önemli güncellemeler yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, emeklilerin maaşları artık tahsis numaralarına göre belirlenen günlerde yatırılacak. Öte yandan e-Devlet'e emeklilerle ilgili yeni özellikler eklendi. Bu yeni düzenlemeyle emekli vatandaşların maaş ödeme gün ve miktarlarını daha kolay takip etmelerini sağlayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 09:23 Güncelleme 27 Şubat 2024, 09:23
16.3 milyon emekliye duyuru sabah saat 07.44’te yapıldı! 17-20-25-28 Mart tarihleri son derece mühim

e-Devlet platformuna eklenen yeni bir özellik sayesinde milyonlarca kişi alacakları tahmini emekli maaşını hesaplayabilecek. SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklileri için maaş ödeme günleri tahsis numarasının son hanesine göre belirleniyor. Bu düzenleme ödemelerin daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlayacak.

Ayrıca geçtiğimiz aylarda cumartesi ve pazar günlerine denk gelen ödemelerin tarihleri de düzenlenmişti. Cumartesi gününe denk gelen ödemeler cuma günü, pazar gününe denk gelenler ise pazartesi günü yapılıyor.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar Mart'ın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar Mart'ın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar Mart'ın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar Mart'ın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar Mart'ın 21'inde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar Mart'ın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar Mart'ın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar Mart'ın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar Mart'ın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar Mart'ın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar Mart'ın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar Mart'ın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar Mart'ın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her Mart'ın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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