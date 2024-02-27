16.3 milyon emekliye duyuru sabah saat 07.44’te yapıldı! 17-20-25-28 Mart tarihleri son derece mühim

e-Devlet platformuna eklenen yeni bir özellik sayesinde milyonlarca kişi alacakları tahmini emekli maaşını hesaplayabilecek. SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklileri için maaş ödeme günleri tahsis numarasının son hanesine göre belirleniyor. Bu düzenleme ödemelerin daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlayacak.