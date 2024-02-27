16.3 milyon emekliye duyuru sabah saat 07.44’te yapıldı! 17-20-25-28 Mart tarihleri son derece mühim

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar Mart'ın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar Mart'ın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar Mart'ın 21'inde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar Mart'ın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar Mart'ın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar Mart'ın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar Mart'ın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar Mart'ın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ
Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar Mart'ın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar Mart'ın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar Mart'ın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her Mart'ın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.