SGK’dan Sigorta Girişi 91-92-94-95-97-99 ve 2008 Sonrası Olanlara Müjdeli Haber: Erken Emeklilik İçin Yeni Jestler!

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çalışma hayatını kökten değiştirecek önemli reformlar gündemde. Özellikle ev kadınları ve Bağ-Kur sigortalıları için önemli düzenlemeler içeren bu reformlar erken emekliliğin kapılarını aralıyor. Bu reformlarla çalışma imkanı bulamayan ev kadınları için emeklilik yolu açılırken primi eksik Bağ-Kur'lular da yaş şartını tamamlayıp hemen emekli olabilecek.

5400 gün prim ödeme şartı getirilen bu düzenlemeyle, daha önce çalışmış ve prim ödemiş kadınlar için emeklilik süreci daha da kolaylaşacak. Anneler için ise yıpranma payı benzeri ek prim günü kazanımı ve yaş indirimi gibi destekler sunulacak.