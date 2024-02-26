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SGK'dan Sigorta Girişi 91-92-94-95-97-99 ve 2008 Sonrası Olanlara Müjdeli Haber: Erken Emeklilik İçin Yeni Jestler!

Çalışma hayatında reformlar devam ediyor. Önümüzdeki dönemde hem ev kadınlarını hem de Bağ-Kur'luları erken emekli edecek iki önemli reform gündeme gelmesi bekleniyor. Yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine yeni reformların gelmesi bekleniyor. TBMM'de gündeme gelecek bu reformlar çalışma hayatında önemli bir dönüşümün sinyallerini veriyor. Ev kadınları ve Bağ-Kur'lular başta olmak üzere emeklilik hayali kuran herkes için yeni imkanlar sunuluyor.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 14:40 Güncelleme 26 Şubat 2024, 14:40
SGK’dan Sigorta Girişi 91-92-94-95-97-99 ve 2008 Sonrası Olanlara Müjdeli Haber: Erken Emeklilik İçin Yeni Jestler!

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çalışma hayatını kökten değiştirecek önemli reformlar gündemde. Özellikle ev kadınları ve Bağ-Kur sigortalıları için önemli düzenlemeler içeren bu reformlar erken emekliliğin kapılarını aralıyor. Bu reformlarla çalışma imkanı bulamayan ev kadınları için emeklilik yolu açılırken primi eksik Bağ-Kur'lular da yaş şartını tamamlayıp hemen emekli olabilecek.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK MÜJDESİ

Ev kadınlarına yönelik reform onların sosyal güvence altına alınmasını ve emeklilik haklarından yararlanmalarını sağlayacak.

5400 gün prim ödeme şartı getirilen bu düzenlemeyle, daha önce çalışmış ve prim ödemiş kadınlar için emeklilik süreci daha da kolaylaşacak. Anneler için ise yıpranma payı benzeri ek prim günü kazanımı ve yaş indirimi gibi destekler sunulacak.

BAĞ-KUR'LULARA ERKEN EMEKLİLİK İMKANI

Bağ-Kur kapsamındaki reform ise, 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası için farklı uygulanan prim gün sayısını eşitleyerek, 9 bin gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne indiriyor.

Bu düzenleme özellikle küçük esnafı kapsayacak şekilde tasarlandı. Kuaför, terzi, bakkal gibi küçük işletmeciler, artık 7200 gün prim ödeme şartını tamamlamaları halinde emeklilik haklarına kavuşacak.

Yeni düzenleme Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için de önemli bir fırsat sunuyor. Yaş şartını tamamlamış ancak gerekli prim gün sayısını dolduramamış küçük esnaf, 7200 gün prim ödeme şartını yerine getirdiği anda emeklilik hakkını elde edebilecek. Bu sayede, birçok kişi 5 yıl daha erken emeklilik şansı bulacak.

SOSYAL GÜVENCE VE DEVLET DESTEĞİ

Aile Koruma Paketi kapsamında, çalışma imkanı bulamayan veya emeklilik için yeterli primi olmayan ev kadınları için sosyal güvence sistemi devreye alınacak.

Devlet, kadınların isteğe bağlı prim ödemelerinin üçte birini karşılayarak, emeklilik yolunda önemli bir destek sağlayacak. 2024 yılında ödenecek aylık prim ve devlet desteği miktarları da belirlendi.

Aylık ödeme (2024): 6.400,64 TL
Devlet desteği aylık: 2.133,55 TL
Yıllık devlet desteği: 25.602,56 TL

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