SGK’dan Sigorta Girişi 91-92-94-95-97-99 ve 2008 Sonrası Olanlara Müjdeli Haber: Erken Emeklilik İçin Yeni Jestler!

BAĞ-KUR'LULARA ERKEN EMEKLİLİK İMKANI
Bağ-Kur kapsamındaki reform ise, 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası için farklı uygulanan prim gün sayısını eşitleyerek, 9 bin gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne indiriyor.
Bu düzenleme özellikle küçük esnafı kapsayacak şekilde tasarlandı. Kuaför, terzi, bakkal gibi küçük işletmeciler, artık 7200 gün prim ödeme şartını tamamlamaları halinde emeklilik haklarına kavuşacak.
Yeni düzenleme Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için de önemli bir fırsat sunuyor. Yaş şartını tamamlamış ancak gerekli prim gün sayısını dolduramamış küçük esnaf, 7200 gün prim ödeme şartını yerine getirdiği anda emeklilik hakkını elde edebilecek. Bu sayede, birçok kişi 5 yıl daha erken emeklilik şansı bulacak.
SOSYAL GÜVENCE VE DEVLET DESTEĞİ
Aile Koruma Paketi kapsamında, çalışma imkanı bulamayan veya emeklilik için yeterli primi olmayan ev kadınları için sosyal güvence sistemi devreye alınacak.
Devlet, kadınların isteğe bağlı prim ödemelerinin üçte birini karşılayarak, emeklilik yolunda önemli bir destek sağlayacak. 2024 yılında ödenecek aylık prim ve devlet desteği miktarları da belirlendi.
Aylık ödeme (2024): 6.400,64 TL
Devlet desteği aylık: 2.133,55 TL
Yıllık devlet desteği: 25.602,56 TL