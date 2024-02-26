Ne gram altın, ne çeyrek ne yarım altın! Kuyumcuya gidince bundan isteyin, alan parasını katlıyor

Altın fiyatlarının yükselmesi, global ekonomik belirsizlikler, para birimlerindeki dalgalanmalar ve yatırımcıların güvenli liman arayışı gibi birçok faktörden kaynaklanıyor. Yatırımcılar, değerini koruma ve artırma potansiyeli nedeniyle altına yöneliyor. Bu durum, özellikle yastık altı altın birikimi yapan vatandaşların sayısının artmasına yol açıyor.
Kuyumcular ve Vatandaşlar Arasında Altın Yoğunluğu
Kuyumcular, artan talebi karşılamak için adeta bir yarış içine girerken, vatandaşlar da yatırımlarını güvence altına almak amacıyla kuyumcu dükkanlarının önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Özellikle, stok sorunu yaşanan altın türleri, bu yoğunluğun bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.
Eski Tip Altınlarda Bulunurluk Sorunu
Darphane tarafından altın basımında getirilen sınırlamalar ve artan talep, bazı altın türlerinin piyasada zor bulunur hale gelmesine sebep oluyor. Bu durum, özellikle eski tip altınlar için geçerli. Kapalı Çarşı'nın ünlü Beşibiryerde (Beşli) altını, bulunması en zor altın türlerinden biri haline geldi.