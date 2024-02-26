Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kirada %25 sınırı kalkıyor mu? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan kritik açıklamalar...

SAVUNMA SANAYİİNDE YENİ YATIRIMLAR DEVREYE GİRİYOR Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, dış politikada izlenen stratejiyle birlikte savunma sanayiinde yaşanan gelişmelere dikkati çekerek, "Uluslararası delegasyonlarda, heyetlerde, ziyaretlerde savunma sanayii konuları, diğer konularla birlikte mutlaka gündemde oluyor" diye konuştu. Çeşitli ülkelerden savunma sanayii ürünlerine gelen talebin karşılanmasına yönelik altyapı kapasitesine ilişkin bilgi veren Görgün, tüm görüşmeleri bu durumu dikkate alarak yaptıklarını ifade etti. Görgün, "Şirketlerimiz de çok ciddi altyapılara kavuştular. Seri üretimde ihtiyaç duyulan altyapıların karşılanması için tüm şirketlerimiz yatırımlarını yaptılar. Bunların açılışları yavaş yavaş olacak. Verdiğimiz sözü zamanında tutabilmek üzere o planlamaları yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

HABERLEŞMEDE İLK HEDEF 5G Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, haberleşme alanında yapacakları yatırımlarla Türkiye'nin daha ileri bir safhaya geçeceğini belirterek, "Haberleşmede birinci etapta 5G'ye geçmeyi, ikinci etapta da 6G'nin hazırlıklarını yapmayı planlıyoruz" dedi. Mühendislik Meslek Kanunu ve Teknik Hizmetler Sınıfı Çalıştayı'na katılan Uraloğlu, Türkiye'de 660 bin civarında çalışan mühendis olduğu bilgisini verdi. Bakanlık olarak yük, yolcu ve data taşıdıklarına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti: "AK Parti hükümetleri döneminde 22 yılda yaklaşık 273 milyar dolarlık ulaştırma ve altyapı yatırımı yaptık. Bundan sonra da 2053'e kadar yaklaşık 200 milyar dolarlık daha yatırım yapacağız, bunu planladık."





HAK'KAR'İ ÇIKARMASI

Kışın en uzun yaşandığı kentlerden olan Hakkari, doğal güzellikleri, kayak merkezi ve karla kaplı zirveleriyle hem yerli hem de yabancı turistlerin tercih ettiği illerden biri haline geldi. Zirvelerde kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu kent, adrenalin tutkunlarının da gözdesi oldu. Almanya ve Avusturya'dan 12 kişi, dağ kayağı yapmak için 4 gün önce bir tur şirketi aracılığıyla kente geldi. Kayak tutkunları, güçlükle tırmandıkları 3 bin 50 rakımlı Şivekür Dağı ile Durankaya bölgesindeki tepelerde dağ kayağı yaptı. Zirveden slalom yaparak inen kayakçılar, yüksek kar örtüsünün üzerinde kaymanın keyfini yaşadı. Alman Alexander Graym, bölgedeki kar ve dağların yapısının olağanüstü güzellikte olduğunu belirterek, "Ülkemizde bu kadar kar görmek için uzun yolculuk yapmak zorunda kalıyoruz ama burada kar yanı başınızda. Türkiye'ye daha önce geldim. Yine geleceğim" dedi.

ÇALIŞANLARIN ÖZLÜK BİLGİLERİNİ PAYLAŞANA CEZA

Bir üniversitede, çalışan tüm öğretim üyelerinin sicil numaraları, çalıştıkları birimleri ve izin durumlarını gösterir veriler üniversite yönetimi tarafından herhangi bir ayrım veya gerekçe gösterilmeden toplu bir şekilde e-posta ile bütün personelle paylaşıldı.

Bu paylaşımın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı olduğunu savunan bir çalışan, KVKK'ye başvurdu. KVKK, bilgilerin paylaşılmasına ilişkin disiplin hükümlerine göre ilgililer hakkında işlem yapılmasına ve işlemin sonucunun KVKK'ye bildirilmesine karar verdi.

HAYVANCILIKTA YOL HARİTASI AÇIKLANIYOR

Tarım Bakanlığı tarafından hayvancılıkta sektör paydaşları ve uzmanların görüşleri alınarak hazırlanan 5 yıllık eylem planı, bugün Bakan İbrahim Yumaklı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Hayvancılıkta verimli, kaliteli ve sağlıklı üretimi artırmak amacıyla oluşturulan çalışmaların ayrıntılarını anlatacak olan Yumaklı, hayvansal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, hayvan hastalıklarıyla mücadelede yeni tedbirler ve ıslah eylem planı konularında yenilikleri paylaşacak. (Rana BÜYÜKTAŞ)