26 Şubat Cumartesi dolar kaç TL, euro, sterlin kaç TL? 26 Şubat 2024 serbest piyasa, Kapalıçarşı dolar ne kadar oldu, euro ne kadar?

Döviz kurlarındaki değişimler, global ekonomideki dinamiklerin bir yansıması olarak, herkesin hayatını doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyen önemli bir faktördür. Yatırımcılar için bir fırsat penceresi sunarken, tüketiciler ve ihracatçılar için farklı sonuçlar doğurabilir. Özellikle ithal ürünlerin maliyetindeki artışlar, enflasyonun yükselmesine sebep olabilirken, ihracatçılar için kur artışları daha fazla gelir anlamına gelebilir. Bu denge oyunu, ekonomi politikaları ve merkez bankalarının stratejik kararlarında belirleyici bir rol oynar. Peki 26 Şubat 2024 serbest piyasa, Kapalıçarşı dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 26 Şubat dolar kaç TL, euro, sterlin kaç TL?