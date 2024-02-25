Belediyelere ödenen emlak vergisi dönemi Mart ayında başlıyor. Emlak sahipleri için vergi ödeme süreciyle ilgili detaylar netleşti. İşte vergi muafiyeti ve şartlarıyla ilgili son dakika bilgileri:
Belediyelere ödenen emlak vergisi dönemi Mart ayında başlıyor. Emlak sahipleri için vergi ödeme süreciyle ilgili detaylar netleşti. İşte vergi muafiyeti ve şartlarıyla ilgili son dakika bilgileri:
Ev sahipleri ve işyeri sahipleri Mart ayında başlayacak olan emlak vergisi dönemine hazırlanıyor. Konut sahipleri, rayiç bedelin binde 1'i oranında vergi öderken, işyeri sahipleri rayiç bedelin binde 2'si oranında vergi ödemek zorunda.
Ancak belirli şartları taşıyan bazı vatandaşlar emlak vergisi ödemesinden muaf tutuluyor. Bu kapsamda; hiçbir geliri olmayan ev hanımları, işsizler, sosyal güvenlik kurumlarından aylık alan emekliler, gaziler, engelliler ve şehitlerin dul ve yetimleri vergi ödemez.
Her konut için vergi istisnası bulunuyor. Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmıyor. Ancak birden fazla hissesi olanlar veya emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar bu muafiyetten yararlanamıyor.
Yurtdışından emekli olanlar vergi istisnasından faydalanamıyor. Sadece Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar vergi muafiyetinden yararlanabiliyor.
Vergi muafiyetinden yararlanmak için ilgili konutta oturma şartı bulunmuyor. Bu evde oturmayanlar veya başka bir yerde kiralık oturanlar da emlak vergisi ödemezken, kira gelirinden dolayı kira gelir vergisi alınabiliyor.
Ölüm aylığı alanlar da vergi muafiyetinden yararlanabiliyor. Eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliler de bu gelirleri olduğu halde emlak vergisi ödemezler.
Hak sahiplerinin meskenin bağlı bulunduğu belediyeye dilekçeyle müracaat etmeleri gerekiyor. Ayrıca yanlışlıkla ödenen vergileri 5 yıllık geriye doğru zaman aşımı süresi içinde geri almak mümkün.
Vergi istisnası sadece konutlar için geçerli olup, arsa sahipleri veya işyeri sahipleri bu muafiyetten yararlanamıyorlar. Ancak kat irtifakı tapusu olanlar diğer şartları sağladıkları takdirde emlak vergisi ödemek zorunda değiller.
Son olarak, emeklilerin üzerinde sadece bir konut olması gerekiyor. Eşinin de ev sahibi olan emekliler vergi muafiyetinden yararlanamazlar.
Yeni emekli olanlar da vergi muafiyetinden yararlanabilirler. Yıl içinde emekli olanlar, bir sonraki yıl için müracaat ederek vergi ödemeyecekler.
Emlak sahipleri, bu detaylar doğrultusunda Mart ayında başlayacak olan vergi ödeme sürecine hazırlıklarını yapabilirler.