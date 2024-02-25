Her konut için vergi istisnası bulunuyor. Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmıyor. Ancak birden fazla hissesi olanlar veya emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar bu muafiyetten yararlanamıyor.

Yurtdışından emekli olanlar vergi istisnasından faydalanamıyor. Sadece Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar vergi muafiyetinden yararlanabiliyor.

Vergi muafiyetinden yararlanmak için ilgili konutta oturma şartı bulunmuyor. Bu evde oturmayanlar veya başka bir yerde kiralık oturanlar da emlak vergisi ödemezken, kira gelirinden dolayı kira gelir vergisi alınabiliyor.

Ölüm aylığı alanlar da vergi muafiyetinden yararlanabiliyor. Eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliler de bu gelirleri olduğu halde emlak vergisi ödemezler.