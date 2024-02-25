Şubat ayının son haftası SPK duyurdu! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? Mogan Enerji, Artemis Halı, Alves Kablo, Oba Makarna, Meysu, Ahlatcı...

Halka arz olan şirketlerin isimleri ve fiyatları, SPK tarafından duyurulduktan sonra yatırımcılar, bu potansiyel fırsatları değerlendirmek için harekete geçiyor. Yatırımcılar, belirlenen tarihlerde taleplerini ileterek, bu şirketlere ortak olma şansını yakalayacaklar. İşte bu hafta halka arz olacak şirketler...