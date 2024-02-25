Şubat ayının son haftası SPK duyurdu! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? Mogan Enerji, Artemis Halı, Alves Kablo, Oba Makarna, Meysu, Ahlatcı...

|Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.
|Başvuru Sürecinde
|Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
|-
|Teknik Yapı Teknik Yapılar San. ve Tic. A.Ş.
|TEKYP
|Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
|KOTON
|Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.
|Başvuru Sürecinde
|Enda Enerji Holding A.Ş.
|-
|Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|Başvuru Sürecinde
|Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.
|-
|Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
|-
|Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.
|Başvuru Sürecinde
|Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|Başvuru Sürecinde
|Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|ALNUS
|Destek Finans Faktoring A.Ş.
|DSTKF
|Birleşim Yeşil Enerji A.Ş.
|-
|Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.
|-
|Uras Kimya San. ve Tic. A.Ş.
|-
|(Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş.
|EKIM
|Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
|MRBAS
|Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
|-
|Dünya Varlık Yönetim A.Ş.
|DNYVA
|Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
|Başvuru Sürecinde
|Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.
|-
|Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.
|-
|Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
|Başvuru Sürecinde
|(binbin) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.
|-
|Koç Metalurji A.Ş.
|-
|Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.
|-
|Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.
|-
|Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|Başvuru Sürecinde
|GFS Holding A.Ş.
|-
|Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.
|NARFE
|Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.
|-
|(enterprise) Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.
|Başvuru Sürecinde
|Yeşil Global Enerji A.Ş.
|-
|Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.
|-
|Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.
|Başvuru Sürecinde
|Koray Holding A.Ş.
|-
|Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
|SMRVA
|Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
|-
|Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
|-
|Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.
|-
|Cem Zeytin A.Ş.
|-
|Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
|-
|Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
|ALKLC
|(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.
|-
|Alcas Metal Sanayi A.Ş.
|-
|Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|-
|Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.
|-
|Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
|-
|Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
|AKCEL
|Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|TMGSY
|Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|TVKDN
|Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.
|KZLYI
|(Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.
|KULE
|Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|GOLDA
|Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.
|-
|Smm Tekstil A.Ş.
|SMMAS
|Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.
|HDMCB
|Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.
|CAVDC
|Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.
|TEZKM
|Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.
|KAYMT
|Netcad Yazılım A.Ş.
|NETCD