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Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2024? TÜİK şubat enflasyon beklentisi yüzde kaç? Mart ayı kira artış oranı ne kadar olacak?

2024 Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanma tarihi merakla beklenirken, bu verilerin özellikle memur ve emekli zamları ile kira artış oranlarını etkileyeceği belirtiliyor. Geçen ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyonunu aylık bazda %6.7, yıllık bazda ise %64.86 olarak duyurmuştu. Peki, Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2024? TÜİK şubat enflasyon beklentisi yüzde kaç? Mart ayı kira artış oranı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 15:50 Güncelleme 25 Şubat 2024, 15:52
Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2024? TÜİK şubat enflasyon beklentisi yüzde kaç? Mart ayı kira artış oranı ne kadar olacak?

2024 Şubat ayı için enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanması beklenirken, bu veriler ekonomik gelişmelerin merkezinde yer alıyor. TÜİK'in ocak ayı verilerine göre, tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre %6.7 artış gösterirken, yıllık enflasyon ise %64.86 seviyesine yükseldi.

2024 ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Ancak 3 Mart pazar gününe denk geldiği için şubat ayı enflasyon rakamları 4 Mart Pazartesi günü açıklanacak.

ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,09 iken, bu anket döneminde yüzde 37,78 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,99 olasılıkla yüzde 16,00 –20,99 aralığında, yüzde 47,65 olasılıkla yüzde 21,00 –25,99 aralığında, yüzde 20,80 olasılıkla ise yüzde 26,00 –30,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor.



Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 23,33'ünün beklentilerinin yüzde 16,00 -20,99 aralığında, yüzde 46,67'sinin beklentilerinin yüzde 21,00 –25,99 aralığında, yüzde 21,67'sinin beklentilerinin yüzde 26,00 –30,99 aralığında olduğu gözleniyor.

OCAK AYINDA ENFLASYON NE OLDU?

TÜİK, ocakta enflasyonu aylık bazda yüzde 6.7, yıllık bazda ise yüzde 64.86 olarak açıkladı. Aylık en fazla artış yüzde 17.68 ile sağlıkta olurken, bunu yüzde 12.17 ile lokanta ve oteller, yüzde 9.07 ile eğlence ve kültür izledi. Üretici enflasyonu ise ocakta aylık bazda yüzde 4.14, yıllık ise yüzde 44.2 oldu.

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