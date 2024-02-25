Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2024? TÜİK şubat enflasyon beklentisi yüzde kaç? Mart ayı kira artış oranı ne kadar olacak?

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2024 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,99 olasılıkla yüzde 16,00 –20,99 aralığında, yüzde 47,65 olasılıkla yüzde 21,00 –25,99 aralığında, yüzde 20,80 olasılıkla ise yüzde 26,00 –30,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 23,33'ünün beklentilerinin yüzde 16,00 -20,99 aralığında, yüzde 46,67'sinin beklentilerinin yüzde 21,00 –25,99 aralığında, yüzde 21,67'sinin beklentilerinin yüzde 26,00 –30,99 aralığında olduğu gözleniyor.
OCAK AYINDA ENFLASYON NE OLDU?
TÜİK, ocakta enflasyonu aylık bazda yüzde 6.7, yıllık bazda ise yüzde 64.86 olarak açıkladı. Aylık en fazla artış yüzde 17.68 ile sağlıkta olurken, bunu yüzde 12.17 ile lokanta ve oteller, yüzde 9.07 ile eğlence ve kültür izledi. Üretici enflasyonu ise ocakta aylık bazda yüzde 4.14, yıllık ise yüzde 44.2 oldu.