KİRADA %25 SINIRI KALKTI MI? Yeni kira zamları ne kadar olacak 2024? Yüzde 25 sınırı için son gün ne zaman?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada, arabuluculuk uygulamasına yapılan başvuruların etkileyici bir şekilde arttığını belirtti. Arabuluculuk sistemi sayesinde kiracılar ile ev sahipleri arasında 129 bin 259 başvurunun gerçekleştiğini ifade eden Bakan Tunç, bu başvuruların 69 bin 239'unun anlaşmayla sonuçlandığını vurguladı. Bu rakamların, arabuluculuk sisteminin başarıyla uygulandığını gösterdiğini belirten Bakan Tunç, kiracı ve ev sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıkların çözümünde arabuluculuk mekanizmasının önemine vurgu yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir televizyon programına katılan Bakan Tunç, "Kiralarda fahiş kira artışı nedeniyle mağduriyet oluşmaması için TBMM'de yüzde 25'le sınırlandırıldı. Sonrasında yine bu artışla ilgili endişeler devam etti ve 1 yıl daha uzatıldı. Temmuz itibarıyla sona ermiş olacak tabii bir anda fahiş artış olmaması için kanun koyucunun takdiri söz konusu oldu." dedi.