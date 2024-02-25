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KİRADA %25 SINIRI KALKTI MI? Yeni kira zamları ne kadar olacak 2024? Yüzde 25 sınırı için son gün ne zaman?

Türkiye'de fahiş kira artışlarının önüne geçmek amacıyla getirilen "yüzde 25 zam sınırı"nın 1 Temmuz'da sona ermesi bekleniyor. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, arabuluculuk uygulamasının etkinliğine dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 13:10 Güncelleme 25 Şubat 2024, 13:50
KİRADA %25 SINIRI KALKTI MI? Yeni kira zamları ne kadar olacak 2024? Yüzde 25 sınırı için son gün ne zaman?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada, arabuluculuk uygulamasına yapılan başvuruların etkileyici bir şekilde arttığını belirtti. Arabuluculuk sistemi sayesinde kiracılar ile ev sahipleri arasında 129 bin 259 başvurunun gerçekleştiğini ifade eden Bakan Tunç, bu başvuruların 69 bin 239'unun anlaşmayla sonuçlandığını vurguladı. Bu rakamların, arabuluculuk sisteminin başarıyla uygulandığını gösterdiğini belirten Bakan Tunç, kiracı ve ev sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıkların çözümünde arabuluculuk mekanizmasının önemine vurgu yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir televizyon programına katılan Bakan Tunç, "Kiralarda fahiş kira artışı nedeniyle mağduriyet oluşmaması için TBMM'de yüzde 25'le sınırlandırıldı. Sonrasında yine bu artışla ilgili endişeler devam etti ve 1 yıl daha uzatıldı. Temmuz itibarıyla sona ermiş olacak tabii bir anda fahiş artış olmaması için kanun koyucunun takdiri söz konusu oldu." dedi.

Arabuluculuk sistemiyle evsahibi-kiracı anlaşmazlıklarına çözüm arandığını belirten Bakan Tunç, "Bu tartışmaları sona erdiren bir uygulama başlattık. 1 Eylül'den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak." dedi.



"129 BİN 259 BAŞVURUDAN 69 BİN 239'U ANLAŞMAYLA SONUÇLANDI"

Kira davalarında arabuluculuk konusuna değinen Tunç, "1 Eylül'den itibaren kira davalarında arabuluculuk uygulamasını başlattık. Kiracı ya da kiraya veren eğer hem kira miktarıyla ilgili hem de tahliyeyle ilgili bir dava açmak istiyorsa dava açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğunu getirdik.

Tüm Türkiye genelinde kira uyuşmazlıklarında arabulucuya başvurular, 1 Eylül'den itibaren şu ana kadar 21 Şubat itibarıyla 129 bin 259. Arabulucuya başvurular olmasaydı bunların hepsi davaya intikal edecekti. Bu 129 bin 259'dan 69 bin 239'u anlaşmayla sonuçlandı." ifadelerini kullandı.

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