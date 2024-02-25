Bağ-Kur emeklisine zamlı maaş! Tahsis numarasına göre kim ne zaman alacak? | Emekli maaşı ödeme takvimi

Ayrıca 10 bin liranın altındaki maaşlar da 10 bin liraya tamamlanıyor. SSK'lılar için ödemeler şubat ayının 17'sinde başladı ve bu günlerde tamamlanacak. Bağ-Kur'lular için de bugün ödemeler başlıyor.



BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde, Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.





Örnek hesap:

Aralık kök maaş: 5.000 TL

Ek ödeme: 200 TL

Aralık'ta ödenen: 7.500 TL

Ocak kök maaş (%49.25): 7.462,50 TL

Yeni ek ödeme: 298,5 TL

Toplam: 7.761 TL

Seyyanen ödeme: 2.239 TL

Bankaya yatan: 10.000 TL DÜŞÜK MAAŞLARA SEYYANEN ARTIŞ

Kök maaşı düşük olan emekliler, yüzde 49.25'lik ocak artışının haricinde seyyanen zam da alıyorlar. Böylece maaşlara yapılan seyyanen ödeme ile en düşük aylık 10 bin liraya tamamlanıyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN