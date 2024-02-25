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Bağ-Kur emeklisine zamlı maaş! Tahsis numarasına göre kim ne zaman alacak? | Emekli maaşı ödeme takvimi

Ocak ayında sadece enflasyon farkı şubatta ise ek artışları alan SSK emeklileri için zamlı maaş ödeme günleri tamamlanıyor. Sırada Bağ-Kur emeklileri var. Peki, tahsis numarasına göre kim, ne zaman alacak? İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Bağ-kur emekli maaşları ödeme takvimi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Şubat 2024 Güncelleme 25 Şubat 2024, 07:01
Bağ-Kur emeklisine zamlı maaş! Tahsis numarasına göre kim ne zaman alacak? | Emekli maaşı ödeme takvimi

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SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında açıklanan 6 aylık enflasyon sonrasında yüzde 37.57 olan artış oranı 11.68 puan refah payı ile birlikte yüzde 49.25'e çıkartıldı.

Böylece hem memur emeklileri hem de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları eşitlenmiş oldu. Emeklilerin hesaplarına Ocak ayı maaş günlerinde yüzde 37.57'lik artış yansıtıldı.

11.68 puanlık fark ve 10 bin lira taban maaşa tamamlayan destekler ise yasal düzenleme sonrasında Şubat ayı başında yatırıldı. Böylece toplamda ödenen miktar yüzde 49.25 artırılmış oldu. Şimdi Şubat ayı maaşları emeklilerin hesaplarına yatırılmaya devam ediyor. Bu maaşlar artık Aralık ayına göre yüzde 49.25 oranında artırılarak hesaplanıyor.

Ayrıca 10 bin liranın altındaki maaşlar da 10 bin liraya tamamlanıyor. SSK'lılar için ödemeler şubat ayının 17'sinde başladı ve bu günlerde tamamlanacak. Bağ-Kur'lular için de bugün ödemeler başlıyor.


BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde, Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.



Örnek hesap:
Aralık kök maaş: 5.000 TL
Ek ödeme: 200 TL
Aralık'ta ödenen: 7.500 TL
Ocak kök maaş (%49.25): 7.462,50 TL
Yeni ek ödeme: 298,5 TL
Toplam: 7.761 TL
Seyyanen ödeme: 2.239 TL
Bankaya yatan: 10.000 TL

DÜŞÜK MAAŞLARA SEYYANEN ARTIŞ
Kök maaşı düşük olan emekliler, yüzde 49.25'lik ocak artışının haricinde seyyanen zam da alıyorlar. Böylece maaşlara yapılan seyyanen ödeme ile en düşük aylık 10 bin liraya tamamlanıyor.

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