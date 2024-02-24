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Emekliye müjde saat 10.32 sularında verildi! 15.400 TL ve altı maaş alan yaşadı! SSK BAĞKUR emeklisine kombo jest

Yeni yılın hemen başında emeklilere maaşlarına yönelik zamlar açıklandı. Milyonlarca emekli, enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte maaşlarındaki artışı öğrenmiş oldu. En düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltildi. Nisan ayında emeklilere 3 bin TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. Bu süreçte bankalar da bayram ikramiyeleriyle birlikte promosyon yarışına girdi. Pek çok banka maaşa göre promosyonlar sunuyor.

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 11:53 Güncelleme 24 Şubat 2024, 11:53
Emekliye müjde saat 10.32 sularında verildi! 15.400 TL ve altı maaş alan yaşadı! SSK BAĞKUR emeklisine kombo jest

2024 yılının ilk günleri milyonlarca emekli vatandaş için dolu dolu haberlerle geçti. Ocak ayında gerçekleşen maaş zamları ve bankaların sunduğu cazip promosyonlar emeklilerin yeni yıla umutla başlamasını sağladı. Öte yandan Nisan ayında emeklilere 3 bin TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.

NİSAN AYINDA EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ

Emekliler için müjdeler bununla sınırlı kalmadı. Nisan ayında Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere 3 bin TL tutarında bir bayram ikramiyesi hesaplara geçecek.

15 BİN TL'YE ULAŞTI

2024 Şubat ayında emekli maaşını ING Türkiye üzerinden almak isteyen emekliler 15 bin TL'ye varan emekli promosyonu fırsatından yararlanabilecek.

BANKALARA GÖRE PROMOSYONLAR

Akbank: Maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira promosyon. Ayrıca kredi kartına tanımlanacak otomatik fatura ödeme talimatlarına 500, toplamda ise en fazla 2.500 lira chip para.

DenizBank: Maaş aralıklarına göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira. Ayrıca özel kredi fırsatları sunuluyor.

Fibabanka, Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi: Bu bankalar maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira promosyon ödemesi yaparken, çeşitli ek avantajlar da sunuyor.

ING: Maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira ve her otomatik fatura talimatına 1.000 lira, toplamda en fazla 5.000 lira ek nakit promosyon.

Kuveyt Türk, QNB Finansbank: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 TL ve ek avantajlar.

Türkiye Finans: 2 fatura talimatı ve yedek hesap başvurusu ile maaşa göre 5.000, 6.000, 10.000, 12.500 lira. Ekstra promosyonlar da mevcut.

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