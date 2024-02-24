Emekliye müjde saat 10.32 sularında verildi! 15.400 TL ve altı maaş alan yaşadı! SSK BAĞKUR emeklisine kombo jest

BANKALARA GÖRE PROMOSYONLAR Akbank: Maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira promosyon. Ayrıca kredi kartına tanımlanacak otomatik fatura ödeme talimatlarına 500, toplamda ise en fazla 2.500 lira chip para.

DenizBank: Maaş aralıklarına göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira. Ayrıca özel kredi fırsatları sunuluyor.

Fibabanka, Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi: Bu bankalar maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira promosyon ödemesi yaparken, çeşitli ek avantajlar da sunuyor. ING: Maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira ve her otomatik fatura talimatına 1.000 lira, toplamda en fazla 5.000 lira ek nakit promosyon.

Kuveyt Türk, QNB Finansbank: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 TL ve ek avantajlar. Türkiye Finans: 2 fatura talimatı ve yedek hesap başvurusu ile maaşa göre 5.000, 6.000, 10.000, 12.500 lira. Ekstra promosyonlar da mevcut.