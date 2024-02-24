Başvuran herkese yardım! 35.000-70.000 TL, 100.000 TL ve 300.000 TL ödemeyi trink alabilirsiniz!

Bakanlık tarafından sunulan sosyal yardımlar, gıda yardımları, yakacak yardımları, muhtaç asker aileleri için yardımlar, yetim ve öksüz yardımları, doğum yardımları ve kira yardımları gibi geniş bir yelpazede yer alıyor. Bu yardımlar, özellikle imkanları kısıtlı olan vatandaşlar için büyük bir destek oluşturuyor.

Barınma Yardımları ve Sağlanan İmkanlar Barınma yardımları, sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumda olan vatandaşların en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik önemli bir destektir. 3294 sayılı Kanun kapsamında, sağlıklı barınma şartlarına haiz olmayan ve belirli şartları taşıyan vatandaşlara, basit ev onarımlarından betonarme ev yapımlarına kadar çeşitli destekler sunuluyor.