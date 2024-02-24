SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Başvuran herkese yardım! 35.000-70.000 TL, 100.000 TL ve 300.000 TL ödemeyi trink alabilirsiniz!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekonomik durumu yetersiz olan vatandaşlara yönelik çeşitli sosyal yardım paketleri sunuyor. Bu paketler, dar gelirli ailelerin yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor ve gıda, barınma, yakacak gibi temel ihtiyaçlara destek sağlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 16:57 Güncelleme 24 Şubat 2024, 16:57
Başvuran herkese yardım! 35.000-70.000 TL, 100.000 TL ve 300.000 TL ödemeyi trink alabilirsiniz!

Bakanlık tarafından sunulan sosyal yardımlar, gıda yardımları, yakacak yardımları, muhtaç asker aileleri için yardımlar, yetim ve öksüz yardımları, doğum yardımları ve kira yardımları gibi geniş bir yelpazede yer alıyor. Bu yardımlar, özellikle imkanları kısıtlı olan vatandaşlar için büyük bir destek oluşturuyor.

Barınma Yardımları ve Sağlanan İmkanlar

Barınma yardımları, sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumda olan vatandaşların en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik önemli bir destektir. 3294 sayılı Kanun kapsamında, sağlıklı barınma şartlarına haiz olmayan ve belirli şartları taşıyan vatandaşlara, basit ev onarımlarından betonarme ev yapımlarına kadar çeşitli destekler sunuluyor.

18 yaş üstü aile bireyleri bu yardımlardan faydalanabilmek için, en az son bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının sorumlu olduğu yerleşim yerinde fiilen yaşamalı ve muhtaçlık sınırının altında olmalıdır.

Sunulan destekler, 35.000 TL'den 500.000 TL'ye kadar değişen tutarlarda olup, basit ve orta düzey ev onarımlarından, kapsamlı ev onarımlarına ve yeni ev yapımlarına kadar geniş bir alanı kapsar.

Yardımlar, belirlenen kriterlere uygun durumdaki vatandaşlara, ihtiyaca göre ve doğrudan aktarım yoluyla sağlanır. Kapsamlı ev onarımlarında ve ev yapımlarında ise kaynak tahsisi sonrasında harcama belgeleri karşılığında kaynak aktarımı gerçekleştirilir.

Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler

Yardım almak isteyen vatandaşların, ilgili birimlere başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvuru sürecinde, kimlik belgesi gibi temel belgelerin yanı sıra, yardım türüne göre özel şartlar ve gerekli belgeler de talep edilebilir.

Bu sosyal yardım paketleri, dar gelirli ailelerin yaşam şartlarını iyileştirmeyi hedefleyen önemli bir adımdır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı bu destekler, vatandaşların zor zamanlarında yanında olmayı amaçlıyor ve toplumsal dayanışmanın bir göstergesi olarak önem taşıyor.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Sakarya mitinginde önemli açıklamalar
DEM’li Meral Danış Beştaş’tan CHP ile ittifak itirafı! Esenyurt ve Mersin’i işaret etti
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun beslediği troll ifşa etti: ’İsrafı bitirdik’ demek için 175 milyon lira israf etti | 553 milyon konsere değil CHP’li delegelere gitti
Mesai saatleri kısalacak mı? Milyonları ilgilendiren konu ile ilgili Bakan Vedat Işıkhan’dan açıklama geldi
Fenerbahçe’de 2 sakatlık şoku! 11 değişti
AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay’ın programını uzun silahlarla hedef almışlardı | Yeni görüntüler ortaya çıktı! Aracı nasıl kiraladılar?
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na DEM göndermesi: Kandil ittifakının bayrakları sallandı
Venezuela Devlet Başkanı Maduro Dışişleri Bakanı Fidan’ı kabul etti: Erdoğan’ın Filistin duruşu dünyaya örnek teşkil ediyor
Kentsel dönüşüme tarihi destek! İstanbul’da ’Yarısı Bizden’ paketi yürürlüğe girdi: Kredinin şartları neler?
İşte kirli ittifakın fotoğrafı! Ekrem İmamoğlu’nun Sancaktepe mitinginde DEM Parti’nin bayrakları sallandı
Fransa’da çiftçi isyanı büyüyor! Emmanuel Macron’un katıldığı fuarda ortalık karıştı
5. nesil savaş uçağ Kaan’ın diğer uçaklarla karşılaştırması! En güçlüsü hangisi?
Başkan Erdoğan’ın adaylığına itiraz etmişti! FETÖ ile ilişkileri deşifre oldu! Aile boyu Bylock kullandıkları ortaya çıktı
CHP’deki 1 Nisan savaşına adım adım! Takvim, Saraçhane - Genel Merkez hattında yaşananların nabzını tuttu | Ekremcilerden Özel’e 700 imzalı tehdit
165 BİN PERSONEL ARANIYOR! Kamu ve özel sektörden personel ilanı yağmuru! En çok hangi mesleklerin iş ilanı var? Sağlık teknikeri, güvenlik, satış danışmanı...
SON DAKİKA