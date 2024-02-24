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24 Şubat 2024 serbest piyasa, Kapalıçarşı dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 24 Şubat Cumartesi dolar kaç TL, euro, sterlin kaç TL?

Döviz kurlarındaki değişimler, global ekonomideki dinamiklerin bir yansıması olarak, herkesin hayatını doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyen önemli bir faktördür. Yatırımcılar için bir fırsat penceresi sunarken, tüketiciler ve ihracatçılar için farklı sonuçlar doğurabilir. Özellikle ithal ürünlerin maliyetindeki artışlar, enflasyonun yükselmesine sebep olabilirken, ihracatçılar için kur artışları daha fazla gelir anlamına gelebilir. Bu denge oyunu, ekonomi politikaları ve merkez bankalarının stratejik kararlarında belirleyici bir rol oynar. Peki 24 Şubat 2024 serbest piyasa, Kapalıçarşı dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 24 Şubat Cumartesi dolar kaç TL, euro, sterlin kaç TL?

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 12:16 Güncelleme 24 Şubat 2024, 12:17
24 Şubat 2024 serbest piyasa, Kapalıçarşı dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 24 Şubat Cumartesi dolar kaç TL, euro, sterlin kaç TL?

24 Şubat 2024 tarihinde, dolar, euro ve sterlin gibi önemli döviz kurlarındaki güncel durum, yatırımcıların ve ekonominin genel yönünü belirlemede kritik öneme sahiptir. Doların TL karşısındaki değeri, ekonomik istikrarın ve yatırım ortamının bir göstergesi olarak kabul edilir. Euro ve sterlinin durumu ise, özellikle Avrupa pazarlarıyla ticaret yapan işletmeler ve yatırımcılar için büyük önem taşır.

Dolar Bugün Ne Kadar? Kapalıçarşı'da Dolar Kaç TL?

Doların TL karşısında 30,6589 alış fiyatıyla, 31,1743 satış fiyatı arasında işlem görmesi, Türkiye'de ve dünya genelindeki ekonomik gelişmelerin bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Euro'nun da 33,2834 alış ve 33,7254 satış fiyatıyla benzer bir artış trendi izlemesi, Avrupa ekonomisindeki gelişmeler ve Türkiye ekonomisi ile olan ilişkiler açısından önemli bir gösterge.

Sterlinin 39,1217 alış ve 39,4657 satış fiyatıyla işlem görmesi, İngiltere ekonomisine dair sinyaller verirken, İsviçre Frangı ve Japon Yeni gibi diğer önemli para birimlerinin de benzer şekilde dikkatle izlenmesi gereken bir hareketlilik içinde olduğunu gösteriyor. Özellikle İsviçre Frangı ve 100 Japon Yeninin hafif bir değer kaybı yaşaması, bu para birimlerine yatırım yapmayı düşünenler için farklı değerlendirme kriterleri sunuyor.

Döviz Mevduatları Geriliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son açıkladığı verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında gözle görülür bir azalma yaşandı. 16 Şubat ile sona eren haftada, yurt içi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı 1 milyar 117 milyon dolarlık bir düşüşle 174 milyar 630,20 milyon dolara geriledi. Bu hareket, Türkiye ekonomisindeki döviz dinamikleri ve yurt içi yerleşiklerin döviz tercihleri açısından önemli göstergeler sunuyor.

Açıklanan verilere göre, gerçek kişilerin döviz mevduatları 443,10 milyon dolar azalarak 102 milyar 406,30 milyon dolara düşerken, tüzel kişilerin döviz mevduatlarında 673,70 milyon dolarlık bir düşüş yaşanarak 72 milyar 224 milyon dolara gerilemesi dikkat çekiyor. Bu azalış, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların döviz piyasasındaki davranışlarında önemli değişiklikler olduğunu işaret ediyor.

TCMB'nin raporuna göre, yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 615 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatlarında 28 milyon dolar, tüzel kişilerin ise 587 milyon dolar düşüş gözlemlendi. Bu veriler, döviz kurlarındaki değişimlerin yurt içi yerleşiklerin mevduat tercihlerini nasıl etkilediğine dair önemli ipuçları veriyor.

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24 Şubat 2024 Dolar Ne Kadar Oldu, Euro Ne Kadar?

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