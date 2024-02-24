24 Şubat 2024 serbest piyasa, Kapalıçarşı dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 24 Şubat Cumartesi dolar kaç TL, euro, sterlin kaç TL?

24 Şubat 2024 tarihinde, dolar, euro ve sterlin gibi önemli döviz kurlarındaki güncel durum, yatırımcıların ve ekonominin genel yönünü belirlemede kritik öneme sahiptir. Doların TL karşısındaki değeri, ekonomik istikrarın ve yatırım ortamının bir göstergesi olarak kabul edilir. Euro ve sterlinin durumu ise, özellikle Avrupa pazarlarıyla ticaret yapan işletmeler ve yatırımcılar için büyük önem taşır.

Dolar Bugün Ne Kadar? Kapalıçarşı'da Dolar Kaç TL? Doların TL karşısında 30,6589 alış fiyatıyla, 31,1743 satış fiyatı arasında işlem görmesi, Türkiye'de ve dünya genelindeki ekonomik gelişmelerin bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Euro'nun da 33,2834 alış ve 33,7254 satış fiyatıyla benzer bir artış trendi izlemesi, Avrupa ekonomisindeki gelişmeler ve Türkiye ekonomisi ile olan ilişkiler açısından önemli bir gösterge.