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SGK tam liste yayımladı! 18 hastalıktan muzdarip olanlara emekli maaşı bağlanacak

Sigortalı olarak çalışırken çeşitli nedenlerle malul duruma düşenler erken emeklilik imkanlarından yararlanabiliyor. Sosyal güvenlik mevzuatı bu kapsamda iki ana kategoriyi tanımlıyor. Malulen emeklilik ve engelli hakkıyla emeklilik iki temel kategori arasında yer alıyor. Malulen ve engelli hakkıyla emeklilik sağlık sorunları nedeniyle işini yapamayacak durumda olan ya da engelli durumda olan bireyler için önemli bir sosyal güvenlik imkanı sunuyor.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 12:11 Güncelleme 23 Şubat 2024, 12:11
SGK tam liste yayımladı! 18 hastalıktan muzdarip olanlara emekli maaşı bağlanacak

Malulen emeklilik kişinin sağlık sorunları nedeniyle iş yerindeki görevlerini yerine getiremeyecek kadar ağır veya büyük zorluklarla yapacak durumda olması halinde devreye giriyor. Bu durum, özellikle kişinin işini yapamayacak hale gelmesi ve başka bir iş bulma ihtimalinin düşük olması nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetleri önlemeyi amaçlıyor. Ancak bu haktan faydalanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

HASTALIKLARIN LİSTESİ

Behçet hastalığı
Epilepsi

Görme kaybı
Beyin tümörleri
Felç
Organ nakli (kemik iliği hariç)

Zeka geriliği
Tüberküloz
Parkinson hastalığı

Siroz
Multipl skleroz (MS)
Şizofreni

Demans
Bipolar bozukluk
Uzuv kayıpları
Serebral palsi
AIDS

MALULEN EMEKLİLİK VE ENGELLİ HAKKIYLA EMEKLİLİK ARASINDAKİ FARKLAR

Kriter Malulen Emeklilik Engelli Hakkıyla Emeklilik
Temel Şart İş gücü kaybı oranının %60 ve üzeri olması Belirli bir engellilik oranına sahip olmak
Sigortalılık Süresi En az 10 yıl Engellilik türüne göre değişir
Prim Ödeme Gün Sayısı 1800 gün Engellilik türüne göre değişir
Maluliyetin Başlangıç Tarihi İşe giriş tarihinden sonra Herhangi bir tarihte olabilir

Malulen emeklilik hakkı her türlü hastalık durumu için geçerli değildir. Malulen emekli olunabilecek hastalıklar bellidir ve iş gücü kaybının %60 ve üzeri olduğu tespit edilmesi gerekir.

Uyarı: Bu metin sadece bilgilendirme amaçlıdır. Yasal düzenlemeler zamanla değişebileceğinden güncel bilgiler için SGK'ya veya yetkili bir kuruma danışmanız önemlidir.

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