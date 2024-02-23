SGK tam liste yayımladı! 18 hastalıktan muzdarip olanlara emekli maaşı bağlanacak

MALULEN EMEKLİLİK VE ENGELLİ HAKKIYLA EMEKLİLİK ARASINDAKİ FARKLAR

Kriter Malulen Emeklilik Engelli Hakkıyla Emeklilik Temel Şart İş gücü kaybı oranının %60 ve üzeri olması Belirli bir engellilik oranına sahip olmak Sigortalılık Süresi En az 10 yıl Engellilik türüne göre değişir Prim Ödeme Gün Sayısı 1800 gün Engellilik türüne göre değişir Maluliyetin Başlangıç Tarihi İşe giriş tarihinden sonra Herhangi bir tarihte olabilir

Malulen emeklilik hakkı her türlü hastalık durumu için geçerli değildir. Malulen emekli olunabilecek hastalıklar bellidir ve iş gücü kaybının %60 ve üzeri olduğu tespit edilmesi gerekir.

Uyarı: Bu metin sadece bilgilendirme amaçlıdır. Yasal düzenlemeler zamanla değişebileceğinden güncel bilgiler için SGK'ya veya yetkili bir kuruma danışmanız önemlidir.