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Kuyumcular yana yakıla onu arıyor! Elinde olan yaşadı tanesi 33.668 TL

Altın yıllardır güvenli liman olarak görülen bir yatırım aracı olma özelliğini koruyor. Son dönemlerde altın fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, yatırımcıları ve kuyumcuları adeta bir heyecan fırtınasına sürüklüyor. Yıllardır yatırım dünyasının vazgeçilmez değeri olan altın, bu dönemde de değerini kanıtlıyor. Özellikle nadir bulunan gremse altınlar, piyasada büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 15:15 Güncelleme 23 Şubat 2024, 15:15
Kuyumcular yana yakıla onu arıyor! Elinde olan yaşadı tanesi 33.668 TL

Nadir bulunan gremse altınlar, piyasada büyük bir ilgiyle karşılanıyor.Gremse altın, piyasadaki yükselişten en çok etkilenen ve aranan türlerin başında geliyor. Kuyumcular, bu özel altın türü için dikkat çekici fiyatlar sunuyor. Gün geçtikçe artan talep, gremse altını kuyumcuların yeni gözdesi haline getiriyor.

FİYATLAR NE DURUMDA?

Gremse altın için belirlenen alım fiyatı 33.668 TL'ye ulaşırken, çeyrek altın alış fiyatı 3.449 TL, satış fiyatı ise 3.507 TL olarak belirleniyor.

Gram altın alış fiyatının 2.022 TL seviyesinde olması, yatırımcıların bu değerli metale olan ilgisini daha da artırıyor.

Piyasada sıklıkla tam altınla karıştırılan gremse altın, aslında çeyrek altının 10 katı, yarım altının 5 katı değerinde ve tam altının 2.5 katı büyüklüğünde ve değerindedir. Bu özellikleriyle gremse altın, yatırımcıların dikkatini üzerine çekmeyi başarıyor.

GREMSE ALTININ DEĞERLİ OLMASININ NEDENLERİ

Gremse altının bu kadar değerli olmasının temel nedeni, nadir bulunması ve yüksek değeridir. Çeyrek altının 10 katı ve yarım altının 5 katı değerinde olan bu altın türü, tam altının 2.5 katı büyüklüğünde ve değerindedir. Kuyumcular tarafından büyük ilgi gören gremse altın, piyasada yatırımcıların yeni ilgi odağı haline gelmiştir.

Gremse Altın

33.668,40 TL
34.437,24 TL
-0,09%
Saat: 14:46

Kapalıçarşı Beşli Altın

68.188,65 TL
69.516,68 TL
-0,08%
Saat: 14:45

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