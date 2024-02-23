3600-4500 prim günü olanlara, erken emeklilik geldi! ⏳ 2000 sonrası sigortalı o kişiler kapsama alındı

📌 Kadınlar için: 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olan kadınlar, 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilirler. 📌 Erkekler için: 9 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigortalı olan erkekler, 55 yaşında ve 3600 gün primle emekli olabilirler.

Erken emekli likte ilk sigortalılık tarihi, bireyin çalışma hayatına başladığı ve sosyal güvenlik primi ödemeye başladığı ilk gün olarak kabul edilir. Bu tarih, emeklilik koşullarının belirlenmesinde belirleyici bir faktördür.

🔴DİĞER KİŞİLER İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Daha sonraki tarihlerde sigortalı olan kişiler için de 10 yıllık sigortalılık süresiyle emeklilik imkanı bulunmaktadır. Ancak, bu durumda 15 yıl sigortalılık ve belirli bir yaş şartının da yerine getirilmesi gerekmektedir.

📌 Örnek Durum: 1 Ocak 1990 tarihinde sigortalı olan bir erkek, 3600 gün primini 1 Ocak 2018'de tamamlamışsa, 15 yıl sigortalılık süresi ve 60 yaşını doldurma şartıyla yaştan emekli olabilir.