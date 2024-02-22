Vatandaşlar çöpe atıyor ama yüzde 99’u 22 ayar altın çıkıyor: 3-5 kuruşa hurdacılara kaptırmayın!

Günümüzde hemen hemen her evde bulunan ve sıkça kullanılan teknolojik aletler, zamanla eskiyor veya bozuluyor. Bu durumda pek çok kişi, bozulan veya eskiyen cihazlarını çöpe atıyor. Ancak çöpe atılan bu cihazların içinde gerçek bir servet yatıyor: Altın! Evet, yanlış duymadınız. Eski telefonlar, bilgisayarlar, hatta uzaktan kumandalar ve elektrikli mutfak aletleri gibi pek çok elektronik eşyanın içinde altın bulunuyor. Bu değerli metaller, elektronik cihazların çeşitli bileşenlerinde kullanılır. Örneğin, altın, telefonların ve bilgisayarların anakartlarında bulunurken, gümüş ise kablo ve konektörlerde kullanılır.
Altın Neden Elektronik Cihazlarda Kullanılır?
Altın, iletkenlik özellikleri nedeniyle elektronik cihazların anakartlarında, özellikle bağlantı noktalarında kullanılır. Bu metal, paslanmaz ve oksitlenmez özellikleri sayesinde uzun ömürlü ve güvenilir bir iletken olarak tercih edilir. Elektronik cihazların daha verimli çalışmasını sağlayan bu değerli metal, aynı zamanda çevre dostu geri dönüşümün de bir parçasıdır.
Yüzde 99'u Altın! Anakartlar Nasıl Bir Servet?
Eskişehir'de bir telefon tamircisi olan Hıdır Yıldız, çöpe giden elektronik cihazların aslında ne kadar değerli olduğunu vurguluyor. Yıldız, "Anakartlar elektronik sistemlerin kalbi. Ve bu kalbin içinde, yüzde 99'u altın olan sarı renkli alaşımlar bulunuyor" diyerek altının önemine dikkat çekiyor. Geri dönüşüm sürecinde, bu altınların ayrıştırılması ve yeniden kullanılması mümkün.