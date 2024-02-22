Nasıl Faydalanabilirsiniz?

Bu avantajlı mevduat faiz oranlarından yararlanmak için ilgili bankaların internet şubeleri, mobil uygulamaları veya fiziksel şubelerine başvurabilirsiniz. Her bankanın sunduğu vadeli mevduat hesaplarının özellikleri, faiz oranları ve kazanç hesaplamaları farklılık gösterebilir.

Mevduat Faizi Nedir?

Mevduat faizi, bankaya yatırdığınız paranın belirli bir süre boyunca kullanımı karşılığında bankanın size ödediği ücrettir. Faiz oranı, paranın bankada kaldığı süreye ve mevduat türüne göre değişir.