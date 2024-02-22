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22 Şubat Perşembe dolar kaç TL, euro, sterlin kaç TL? 22 Şubat 2024 serbest piyasa dolar ne kadar oldu, euro ne kadar?

Döviz kurlarındaki değişiklikler, sadece yatırımcıları değil, genel olarak ekonomiyi ve tüketicileri de etkiler. Kur artışları, ithal ürünlerin maliyetini artırarak enflasyona yol açabilirken, ihracatçılar için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle, döviz kurlarındaki hareketler, ekonomi politikaları ve merkez bankalarının kararları açısından yakından takip edilir. 22 Şubat 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 22 Şubat Perşembe dolar kaç TL, euro, sterlin kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 11:09 Güncelleme 22 Şubat 2024, 11:09
22 Şubat Perşembe dolar kaç TL, euro, sterlin kaç TL? 22 Şubat 2024 serbest piyasa dolar ne kadar oldu, euro ne kadar?

Son zamanlarda dalgalı bir seyir izleyen dolar ve euro kuru, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 22 Şubat 2024 tarihi itibarıyla dolar ve euro kurundaki en güncel gelişmeleri ve alım-satım fiyatlarını sizler için derledik.

Dolar Bugün Ne Kadar? Kapalıçarşı'da Dolar Kaç TL?

İstanbul serbest piyasasında dolar ve euro, güne yeni bir değişimle başladı. Dolar 31,0250 TL, euro ise 33,7180 TL seviyesinden işlem görüyor. Bu rakamlar, döviz piyasasındaki dalgalanmanın ve ekonominin dinamik yapısının bir yansıması.

Dün, doların satış fiyatı 31,0070 TL ve euronun satış fiyatı 33,5200 TL idi. Bugün ise her iki para biriminde de küçük çaplı bir artış görülüyor. Bu değişimler, döviz piyasasının ne kadar hızlı değişebileceğinin ve yatırımcılar için ne kadar önemli olduğunun bir kanıtı.

Dolar

Alış (TL): 31,0295

Satış (TL): 31,0371

Euro Ne Kadar? Euro/TL Kuru

Euro

Alış (TL): 33,6699

Satış (TL): 33,7915

Sterlin Ne Kadar?Sterlin/TL Kuru

Sterlin

Alış (TL): 39,2530

Satış (TL): 39,2891

Döviz kurlarındaki değişiklikler, sadece yatırımcıları değil, genel olarak ekonomiyi ve tüketicileri de etkiler. Kur artışları, ithal ürünlerin maliyetini artırarak enflasyona yol açabilirken, ihracatçılar için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle, döviz kurlarındaki hareketler, ekonomi politikaları ve merkez bankalarının kararları açısından yakından takip edilir.

Merkez Bankası Faiz Kararı Bekleniyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), şubat ayına ilişkin faiz kararını yarın açıklayacak. Piyasalarda ve yatırımcılar arasında, politika faizinin geleceği ve ekonomik etkileri büyük bir merak konusu. Önceki toplantıda politika faizi 250 baz puan artırılarak %45'e yükseltilmişti. Şubat ayı faiz toplantısından çıkacak karar, dolar ve altın piyasasında yeni bir dönemin habercisi olabilir.

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21 Şubat 2024 Dolar Ne Kadar Oldu, Euro Ne Kadar?

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