Son zamanlarda dalgalı bir seyir izleyen dolar ve euro kuru, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 22 Şubat 2024 tarihi itibarıyla dolar ve euro kurundaki en güncel gelişmeleri ve alım-satım fiyatlarını sizler için derledik.

Dolar Bugün Ne Kadar? Kapalıçarşı'da Dolar Kaç TL?

İstanbul serbest piyasasında dolar ve euro, güne yeni bir değişimle başladı. Dolar 31,0250 TL, euro ise 33,7180 TL seviyesinden işlem görüyor. Bu rakamlar, döviz piyasasındaki dalgalanmanın ve ekonominin dinamik yapısının bir yansıması.

Dün, doların satış fiyatı 31,0070 TL ve euronun satış fiyatı 33,5200 TL idi. Bugün ise her iki para biriminde de küçük çaplı bir artış görülüyor. Bu değişimler, döviz piyasasının ne kadar hızlı değişebileceğinin ve yatırımcılar için ne kadar önemli olduğunun bir kanıtı.

Dolar

Alış (TL): 31,0295

Satış (TL): 31,0371