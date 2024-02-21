Sosyal yardım alanlara Ramazan Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Aile destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana bayram ikramiyesi var mı?

Yaklaşık 16 milyon kişinin bayram ikramiyesi artıyor. Emeklilerin ikramiye tutarını 2 bin liradan 3 bin liraya çıkaran düzenlemenin Meclis maratonu bugün başlarken, ilk ödeme de 10 Nisan'da başlayacak. Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak. İkramiyeden sadece emekliler de yararlanmayacak. İşte milyonlara ikramiye rehberi...
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?
Ödemenin yapılacağı tarihte Kurumumuzdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.
▼ SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?
8. yargı paketine eklenen düzenleme bugün TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulup Resmi Gazete'de yayımlanacak.
▼ ÖDEMELER KİMLERİ KAPSIYOR?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara bayram ikramiyesi ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor. EYT düzenlemesiyle emekli aylığı bağlananlar da bayram ikramiyelerinden yararlanıyor.
▼ DUL VE YETİMLERE NE VERİLECEK?
İkramiye ödemesi dosya bazında yapılıyor. Bu kapsamda dosya başına 3 bin lira ikramiye ödenecek. Emekliler 3 bin lira alırken, vefat eden eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında verilecek.