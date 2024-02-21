SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Son dakika: Türkiye Sigorta'dan 2023 yılında rekor!

Son dakika haberleri... Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre şirket, 1 Ocak-31 Aralık 2023'te toplam prim üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 136 artırarak 59 milyar 518 milyon liraya çıkardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 14:51 Güncelleme 21 Şubat 2024, 14:51
Son dakika: Türkiye Sigorta’dan 2023 yılında rekor!

Türkiye Sigorta, 2023'te 6 milyar 155 milyon lira kar ederek finansal büyümesini devam ettirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Türkiye Sigorta, 1 Ocak-31 Aralık 2023'te toplam prim üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 136 artırarak 59 milyar 518 milyon liraya çıkardı.

Kara araçları (kasko), yangın ve doğal afetler ile sağlık branşlarında geçen yıl yüzde 200'ün üzerinde büyüme kateden şirket, KAP'a yaptığı son bildirimde 2023 karını 6 milyar 155 milyon lira olarak açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, 2023'ü hem rekor üretimle hem de hedefledikleri karlılık rakamlarına ulaşarak kapatmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'Sektörün öncü şirketi olarak ülkemizin stratejik yatırımlarına güvence sağlarken, aynı zamanda milletimizin sigorta ürünlerine en kolay şekilde ulaşması için çalışıyoruz. Bu doğrultuda 2023 yılında prim üretimimizi yüzde 136 artırarak 59 milyar 518 milyon liralık bir üretime imza attık. Karlılığımızı ise bir önceki yıla göre yaklaşık 6,5 kat artırarak, 2023 yılını 6 milyar 155 milyon lira kar ile kapattık. Böylece başarımızı bir kez daha pekiştirmiş olduk.'

Türkiye Sigorta'nın kasko, sağlık gibi bireysel ürünlerin yanında yangın, iş yeri ve ticari poliçelerde öncü rolünü devam ettireceğini aktaran Çakmak, stratejik ürünleri olan kasko, yangın ve doğal afetler ile hastalık sağlık branşlarındaki başarılı finansal sonuçların 2023'te teknik karlılığa da yansıdığını kaydetti.

Çakmak, '7 milyar 905 milyon lira teknik kara ulaştık. Tüm branşlarda ilerlememizi sürdürerek, ülkemizle birlikte gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğiz.' değerlendirmesini yaptı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye DEM tepkisi: Kandil güdümünde siyaset yapanlarla iş birliğine giriştiler | AFYON MİTİNGİ
Türkiye için tarihi gün! KAAN ilk uçuşunu yaptı... Başkan Erdoğan’dan ilk mesaj
Casper
Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Piyasanın gözü yarında! Beklentiler ne yönde?
Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında: Bloomberg ‘Türkiye’nin dönüm noktası’ dedi! En iddialı proje
İmamoğlu İYİ Parti’yi böyle içten oyuyor! Siyasi rüşvet tescillendi: Bas istifayı al CHP’den meclis üyeliğini | Akşener’e kurumsal operasyon
İliç’te son durum! Bakanlar bölgede... Aramalara ara verildi | Tehlikeli atığa rastlanmadı
Kılıçdaroğlu - İmamoğlu kapışmasını Murat Kurum’a yıkmaya çalıştılar! CHP’deki troll savaşının deşifresi: Madde madde İBB Haber gerçekleri
Batı basınında Ukrayna umutsuzluğu: Avdivka’nın düşüşü yıkıcı bir darbe: Rusya daha ne kadar ilerleyebilir?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den CHP’ye ’DEM’li vuruş: Sırf oy uğruna terör şakşakçılarına şirinlik!
CHP’nin Lütfü ’Savaş’ının şantajlarla dolu perde arkası! Hatay’da çıkmaza giren Özgür Özel yine ’DEM’lenmek istiyor
Çalışanlara fazla mesai hesabı: Kime, ne kadar ödenir? Asgari ücrete dahil edilebilir mi?
DEM Parti İBB adayları İstanbul’da seçime girecek mi? İl Seçim Kurulu açıkladı: Başvuru 16.55’te geldi
Batan gemi Batuhan A hakkında cevaplanamayan sorular! Zeynep neden dümendeydi? Zeynep’in son mesajları ortaya çıktı
Yargıda FETÖ kırıntıları! Bylock’çu hakim Nesibe Özer için denetimli serbestlik yolu açıldı
SON DAKİKA