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Devlet desteği 300.000 TL'ye yükseldi! 50-75-90-100-108-112-120 metrekare Prefabrik ev fiyatları kaç para oldu?

Prefabrik evler, modern teknolojinin sunduğu imkanlarla geliştirilen ve inşaat sektöründe devrim yaratan yenilikçi barınma çözümleri arasında yer alıyor. Geleneksel yapılara kıyasla çok daha hızlı ve kolay bir şekilde kurulumları gerçekleştirilebilen bu evler, afet sonrası gibi acil barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük bir rol oynuyor. Aynı zamanda, maliyet etkinliği ve ekonomik oluşları sayesinde de birçok kişi tarafından tercih ediliyorlar. Peki 50-75-90-100-108-112-120 metrekare Prefabrik ev fiyatları kaç para oldu?

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 13:22 Güncelleme 21 Şubat 2024, 13:22
Devlet desteği 300.000 TL’ye yükseldi! 50-75-90-100-108-112-120 metrekare Prefabrik ev fiyatları kaç para oldu?

Ülkemizde ardı ardına yaşanan depremler, vatandaşlarımızı daha güvenli yaşam alanları arayışına itti. Bu bağlamda, prefabrik evler ön plana çıkmaya başladı. Hem maliyet açısından uygunluğu hem de hızlı kurulum imkanıyla dikkat çeken prefabrik evler, depreme dayanıklı alternatifler arasında öne çıkıyor. Peki, bu evlerin metrekare bazında fiyatları nasıl şekilleniyor?

50-75-90-100-108-112-120 metrekare Prefabrik ev fiyatları ne kadar?

50 m² 2+1 Prefabrik Ev: İlk bakışta, 339.900,00 TL gibi bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkan bu model, kampanyalı dönemde 279.900,00 TL'ye düşüyor.

85 m² 3+1 Süper Kampanyalı Prefabrik Ev: Fiyatı 549.900,00 TL'den 444.900,00 TL'ye inen bu model, geniş aileler için ideal bir seçenek sunuyor.

120 m² 3+1 Prefabrik Ev: Bu büyüklükteki bir ev için 724.900,00 TL yerine kampanya döneminde 589.900,00 TL gibi bir fiyat belirlenmiş.

75 m² 2+1 Prefabrik Ev: Normalde 449.900,00 TL olan fiyat, kampanya ile 359.900,00 TL'ye düşüyor. Bu, özellikle küçük aileler için uygun bir seçenek olabilir.

90 m² 3+1 Prefabrik Ev: Daha geniş bir alan arayanlar için, 559.900,00 TL'den 449.900,00 TL'ye inen bir seçenek sunuluyor.

100 m² 3+1 Süper Kampanyalı Prefabrik Ev: 609.900,00 TL'den 489.900,00 TL'ye indirilen bu model, ideal yaşam alanı arayışında olanlar için cazip bir alternatif.

108 m² 2+1 Prefabrik Ev: Geniş bir 2+1 arayanlar için, 589.900,00 TL'den 529.900,00 TL'ye düşürülen bir fiyatla dikkat çekiyor.

112 m² 3+1 Prefabrik Ev: Aileler için geniş ve konforlu bir seçenek olan bu ev, 639.900,00 TL'den 519.900,00 TL'ye indirilmiş.

120 m² 3+1 Prefabrik Ev: En geniş seçeneklerden biri olan bu model, 724.900,00 TL'den 589.900,00 TL'ye düşen bir kampanya fiyatına sahip.

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Prefabrik Ev Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Prefabrik ev alırken, sadece fiyatlara odaklanmak yerine, malzeme kalitesi, ısı ve ses izolasyonu gibi özellikler de göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, firmanın sunduğu garanti süresi ve müşteri hizmetleri de önemli faktörler arasında yer alıyor. Deprem gibi doğal afetlere karşı daha dirençli ve ekonomik çözümler arayan vatandaşlarımız için prefabrik evler, cazip bir alternatif haline geldi. Fiyatların genel olarak metrekare büyüklüğüne ve evin özelliklerine göre değişkenlik gösterdiği bu sektörde, kampanyalı dönemlerde avantajlı fiyatlarla konut sahibi olmak mümkün.

Devlet Desteği 300.000 TL'ye Yükseldi!

NOT: Fiyatlar firmadan firmaya göre değişiklik gösterebiliyor

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