Devlet desteği 300.000 TL’ye yükseldi! 50-75-90-100-108-112-120 metrekare Prefabrik ev fiyatları kaç para oldu?

Prefabrik Ev Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Prefabrik ev alırken, sadece fiyatlara odaklanmak yerine, malzeme kalitesi, ısı ve ses izolasyonu gibi özellikler de göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, firmanın sunduğu garanti süresi ve müşteri hizmetleri de önemli faktörler arasında yer alıyor. Deprem gibi doğal afetlere karşı daha dirençli ve ekonomik çözümler arayan vatandaşlarımız için prefabrik evler, cazip bir alternatif haline geldi. Fiyatların genel olarak metrekare büyüklüğüne ve evin özelliklerine göre değişkenlik gösterdiği bu sektörde, kampanyalı dönemlerde avantajlı fiyatlarla konut sahibi olmak mümkün.