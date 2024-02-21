21 Şubat 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 21 Şubat Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Son zamanlarda dalgalı bir seyir izleyen dolar ve euro kuru, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 21 Şubat 2024 tarihi itibarıyla dolar ve euro kurundaki en güncel gelişmeleri ve alım-satım fiyatlarını sizler için derledik.

Dolar Bugün Ne Kadar? Kapalıçarşı'da Dolar Kaç TL? Dolar/TL kuru, 21 Şubat 2024 tarihinde 31,200 TL seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise 104,005 seviyesinde. Bu rakamlar, doların günlük alış ve satış fiyatlarını yakından takip eden milyonlarca yatırımcı için kritik öneme sahip.