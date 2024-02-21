21 Şubat 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 21 Şubat Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Merkez Bankası Faiz Kararı Bekleniyor!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), şubat ayına ilişkin faiz kararını yarın açıklayacak. Piyasalarda ve yatırımcılar arasında, politika faizinin geleceği ve ekonomik etkileri büyük bir merak konusu. Önceki toplantıda politika faizi 250 baz puan artırılarak %45'e yükseltilmişti. Şubat ayı faiz toplantısından çıkacak karar, dolar ve altın piyasasında yeni bir dönemin habercisi olabilir.
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