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21 Şubat 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 21 Şubat Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Son zamanlarda dünyada yaşanan gelişmeler vatandaşları döviz kurlarını yakından takip etmeye itiyor. 21 Şubat 2024 itibarıyla dolar ve eurodaki güncel durumu mercek altına alıyoruz. Döviz kurlarındaki son değişiklikler, yatırımcılar ve vatandaşlar için büyük önem taşıyor. 21 Şubat 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 21 Şubat Dolar kaç TL, Euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 15:30 Güncelleme 21 Şubat 2024, 15:46
21 Şubat 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 21 Şubat Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Son zamanlarda dalgalı bir seyir izleyen dolar ve euro kuru, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 21 Şubat 2024 tarihi itibarıyla dolar ve euro kurundaki en güncel gelişmeleri ve alım-satım fiyatlarını sizler için derledik.

Dolar Bugün Ne Kadar? Kapalıçarşı'da Dolar Kaç TL?

Dolar/TL kuru, 21 Şubat 2024 tarihinde 31,200 TL seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise 104,005 seviyesinde. Bu rakamlar, doların günlük alış ve satış fiyatlarını yakından takip eden milyonlarca yatırımcı için kritik öneme sahip.

Euro Ne Kadar? Euro/TL Kuru ve Parite Durumu

Euro/TL kuru, aynı dakikalarda 33,641 TL seviyesinden işlem görüyor. Euro dolar paritesi ise 1,0780 bandında. Bu gelişmeler, euro yatırımcıları için de döviz piyasasındaki hareketliliğin bir göstergesi.

Merkez Bankası Faiz Kararı Bekleniyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), şubat ayına ilişkin faiz kararını yarın açıklayacak. Piyasalarda ve yatırımcılar arasında, politika faizinin geleceği ve ekonomik etkileri büyük bir merak konusu. Önceki toplantıda politika faizi 250 baz puan artırılarak %45'e yükseltilmişti. Şubat ayı faiz toplantısından çıkacak karar, dolar ve altın piyasasında yeni bir dönemin habercisi olabilir.

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21 Şubat 2024 Dolar Ne Kadar Oldu, Euro Ne Kadar?

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