1996 1995 2007 öncesi sonrası emeklilik tablosu sil baştan! SGK gün yaş prim metodik yeni tablo

3600 GÜNLE EMEKLİLİK FIRSATI
15 yıl hizmet ve 3600 gün prim ödeme şartını yerine getiren kişiler, kısmi emeklilik avantajından faydalanabiliyor. Bu sistem, belli bir yaşı beklemeksizin emekli olma imkanı sunuyor.
1800 GÜNLE YETERLİ
İş yapabilme gücünü en az %60 oranında kaybeden bireyler için malulen emeklilik kapısı aralanıyor. Bu durumda, 1800 gün prim ödeme şartı yeterli görülüyor.
VERGİ İNDİRİMİ İLE ERKEN EMEKLİLİK
Engelli çalışanlar belirli bir oranda engellilik durumuna sahip olduklarında vergi indirimi alarak emeklilik yaş şartı olmaksızın emekli olabiliyorlar.
AĞIR İŞLERDE ÇALIŞANLARA MÜJDE
Ağır işlerde çalışanlar için yıpranma payı, emekliliği önemli ölçüde öne çekiyor. Madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi meslek grupları, belirli oranda gün ekleyerek daha erken emekli olabiliyor.
ANNELERİN EMEKLİLİK KAZANCI
Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olan anneler için, ödenen primlerin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor. Bu durum, emeklilik yaş şartından düşülerek, annelere erken emeklilik fırsatı sunuyor.