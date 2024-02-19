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Şubat bitmeden emekliye jest üstüne jest! 16 milyon SSK BAĞKUR emeklisine ilave ödemenin hası yapılacak

Yeni yılın ilk günlerinde duyurulan enflasyon oranlarına göre yapılan artışlar birçok emeklinin yüzünü güldürdü. Bu beklenen gelişme ile birlikte emeklilerin alacakları maaş tutarlarına yönelik net bilgiler ortaya çıktı. Sevindirici haberler bununla da sınırlı kalmadı. Yeni yılda emeklilere sunulan avantajlı fırsatlar ve bankaların promosyon ödemeleri, emekliler arasında memnuniyetle karşılandı. Geçtiğimiz hafta 2.000 TL'den 3.000 TL'ye çıkarılan bayram ikramiye miktarları, emekliler arasında büyük bir heyecan yarattı.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 13:20 Güncelleme 19 Şubat 2024, 13:20
Şubat bitmeden emekliye jest üstüne jest! 16 milyon SSK BAĞKUR emeklisine ilave ödemenin hası yapılacak

Milyonlarca emekli vatandaş için sevinçli haberler gelmeye devam ediyor. Yeni yılın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranlarına bağlı olarak yapılan maaş zamlarıyla birlikte emeklilerin yüzü güldü. Özellikle Ramazan Bayramı öncesinde verilecek olan bayram ikramiyesinin 3.000 TL'ye çıktığı müjdesi büyük sevince neden oldu.

TEMMUZ'DA EMEKLİLERE BİR ZAM MÜJDESİ DAHA!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları, yılın ilk altı aylık enflasyon oranlarına göre belirlenecek. Bu grup için enflasyonun yansıtılma şekli, enflasyon oranının doğrudan zam olarak uygulanması şeklinde olacak.

Örneğin, eğer ilk 6 aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) yüzde 18 olarak gerçekleşirse, bu oran doğrudan maaşlara yansıtılacak ve SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 18 oranında maaş artışı alacak.

2024 YILI ENFLASYON TAHMİNİ VE EMEKLİ MAAŞLARINA ETKİSİ

2024 yılı için enflasyon tahmininin yüzde 36 olduğu bilgisi, emekliler arasında endişe ve beklentileri artırıyor. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 18 ve üzerinde gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memur emeklileri de önemli oranda maaş artışı alacak.

Enflasyonun yüzde 24 olarak gerçekleşmesi halinde ise, memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 18.61'i bulacak, bu da emekliler için önemli bir gelir artışı anlamına geliyor.

MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI NASIL HESAPLANACAK?

Memur emeklilerine yapılacak zam, biraz daha karmaşık bir formüle dayanıyor. Bu gruba, yüzde 10 sabit zam yapılacak ve eğer yılın ilk yarısındaki TÜFE yüzde 15'i aşarsa, aşan kısım kadar ek zam verilecek. Bu formülle, eğer ilk 6 aylık TÜFE yüzde 18 çıkarsa, memur emeklileri yüzde 10 sabit zam ve yüzde 2.61 enflasyon farkı alarak toplamda yüzde 12.87 zamdan yararlanacak.

BANKA PROMOSYONLARI DA YÜKSELİYOR

Emeklilerin maaşlarına yapılan zamların ardından, bankalar da promosyon ödemelerini artırma yönünde adımlar atmaya başladı. Kamu çalışanlarına sunulan yüksek promosyon miktarları dikkat çekerken, emeklilere yönelik kampanyalar da giderek genişliyor.

REKOR PROMOSYON ANLAŞMASI

Hatay'ın Altınözü ilçesinden gelen haberler, öğretmenler ve milli eğitim çalışanları için yapılan 36 aylık maaş promosyon anlaşmasının 31 bin 300 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Bu rakam, sektördeki en yüksek promosyon ödemelerinden biri olarak kayda geçti. Bu ödeme, eğitim camiasında büyük bir memnuniyetle karşılandı.

EMEKLİYE YENİ PROMOSYON

Son dönemde yapılan kampanyalarla birlikte, emeklilere sunulan promosyon tutarları 15 bin liraya kadar yükseldi. Maaşlardaki artışla birlikte, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarının önümüzdeki dönemde daha da genişlemesi bekleniyor. Bankalar, emeklilere çeşitli maaş aralıklarına göre değişen promosyon ödemeleri sunarken, kredi kartı harcamaları gibi ek ödüllerle promosyonları daha da cazip hale getiriyor.

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