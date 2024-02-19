2024 YILI ENFLASYON TAHMİNİ VE EMEKLİ MAAŞLARINA ETKİSİ 2024 yılı için enflasyon tahmininin yüzde 36 olduğu bilgisi, emekliler arasında endişe ve beklentileri artırıyor. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 18 ve üzerinde gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memur emeklileri de önemli oranda maaş artışı alacak. Enflasyonun yüzde 24 olarak gerçekleşmesi halinde ise, memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 18.61'i bulacak, bu da emekliler için önemli bir gelir artışı anlamına geliyor.

MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI NASIL HESAPLANACAK? Memur emeklilerine yapılacak zam, biraz daha karmaşık bir formüle dayanıyor. Bu gruba, yüzde 10 sabit zam yapılacak ve eğer yılın ilk yarısındaki TÜFE yüzde 15'i aşarsa, aşan kısım kadar ek zam verilecek. Bu formülle, eğer ilk 6 aylık TÜFE yüzde 18 çıkarsa, memur emeklileri yüzde 10 sabit zam ve yüzde 2.61 enflasyon farkı alarak toplamda yüzde 12.87 zamdan yararlanacak.

BANKA PROMOSYONLARI DA YÜKSELİYOR Emeklilerin maaşlarına yapılan zamların ardından, bankalar da promosyon ödemelerini artırma yönünde adımlar atmaya başladı. Kamu çalışanlarına sunulan yüksek promosyon miktarları dikkat çekerken, emeklilere yönelik kampanyalar da giderek genişliyor.

REKOR PROMOSYON ANLAŞMASI Hatay'ın Altınözü ilçesinden gelen haberler, öğretmenler ve milli eğitim çalışanları için yapılan 36 aylık maaş promosyon anlaşmasının 31 bin 300 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Bu rakam, sektördeki en yüksek promosyon ödemelerinden biri olarak kayda geçti. Bu ödeme, eğitim camiasında büyük bir memnuniyetle karşılandı.

EMEKLİYE YENİ PROMOSYON Son dönemde yapılan kampanyalarla birlikte, emeklilere sunulan promosyon tutarları 15 bin liraya kadar yükseldi. Maaşlardaki artışla birlikte, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarının önümüzdeki dönemde daha da genişlemesi bekleniyor. Bankalar, emeklilere çeşitli maaş aralıklarına göre değişen promosyon ödemeleri sunarken, kredi kartı harcamaları gibi ek ödüllerle promosyonları daha da cazip hale getiriyor. Yasal Uyarı: Takvim.com.tr'de yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır.