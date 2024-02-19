Emeklilik yaşı düştü! Bu şartları sağlayanlar 4500-7200 günle emekli olabiliyor

Emeklilik sistemi çalışanların hayatında önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Günümüzde, belirli şartları karşılayan kişiler için erken yaşta emeklilik imkanı sunan sistem, birçok çalışanın gelecek planlamasında kritik bir role sahip. Özellikle 1800, 3600, 4500 ve 5400 gün prim ödeme şartlarıyla kısmi emeklilik fırsatları çalışanların dikkatini çekiyor.
1.800 GÜNLE EMEKLİLİK MÜMKÜN
Malulen emeklilik, sigortalı bireyler için önemli bir güvence oluşturuyor. Bu sistem, en az 1.800 prim günü ödeme ve 10 yıl sigortalı çalışma süresi gibi koşullar altında sigortalıların malulen emeklilik hakkı kazanmalarını sağlıyor.
Malulen emeklilik, organ veya kemik iliği nakli gerektiren durumlar, tam görme kaybı ve uyku bozuklukları gibi çeşitli sağlık problemleri için geçerli bir seçenek olarak sunulmaktadır.