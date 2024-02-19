Emeklilik yaşı düştü! Bu şartları sağlayanlar 4500-7200 günle emekli olabiliyor

HASTALIK DURUMLARINA GÖRE EMEKLİLİK Bu sistem kanser gibi ciddi hastalıklara yakalanan bireyler için de destek sağlıyor. Hastalık tanısı konulduktan sonra bir yıl içinde başvuruda bulunan kanser hastaları, 18 ay süresince maluliyet aylığı alabilmektedir.

Parkinson, MS, bazı psikiyatrik rahatsızlıklar ve kalp yetmezliği gibi hastalıklar da malulen emeklilik kapsamına dahildir.

12.5 YIL İLE EMEKLİLİK 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilikte prim gün şartı 4.500 güne yükseltilmiştir. Bu yaklaşık olarak 12.5 yıl prim ödeme anlamına gelmektedir. Ek olarak, kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaşını doldurma şartı da bulunmaktadır.

BAĞ-KUR SİGORTALILARI İÇİN PRİM DÜŞÜŞÜ Bağ-Kur sigortalılarına yönelik önemli bir değişiklik daha gündemde. Yapılan düzenleme ile emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı, 9.000'den 7.200 güne düşürülecek.