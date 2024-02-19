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Emeklilik yaşı düştü! Bu şartları sağlayanlar 4500-7200 günle emekli olabiliyor

Emeklilik sistemi bazı kişilere özel erken yaşta maaş alma hakkı tanıyor. 1800, 3600, 4500 ve 5400 gün primle bazı şartları karşılayan kişiler kısmi emeklilik durumuna sahip olabiliyor.  Öte yandan 1 milyon küçük esnafın emekliliği için gerekli prim sayısının 7200 güne düşürülmesi için çalışmalar sürüyor. Her bir prim gün sayısı için belirlenen yaş sınırı ve diğer koşullar, kişinin emeklilik haklarına erişimini doğrudan etkiliyor. Bu şartları aşağıda tek tek sizler için anlatıyoruz.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 12:28 Güncelleme 19 Şubat 2024, 12:28
Emeklilik yaşı düştü! Bu şartları sağlayanlar 4500-7200 günle emekli olabiliyor

Emeklilik sistemi çalışanların hayatında önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Günümüzde, belirli şartları karşılayan kişiler için erken yaşta emeklilik imkanı sunan sistem, birçok çalışanın gelecek planlamasında kritik bir role sahip. Özellikle 1800, 3600, 4500 ve 5400 gün prim ödeme şartlarıyla kısmi emeklilik fırsatları çalışanların dikkatini çekiyor.

1.800 GÜNLE EMEKLİLİK MÜMKÜN

Malulen emeklilik, sigortalı bireyler için önemli bir güvence oluşturuyor. Bu sistem, en az 1.800 prim günü ödeme ve 10 yıl sigortalı çalışma süresi gibi koşullar altında sigortalıların malulen emeklilik hakkı kazanmalarını sağlıyor.

Malulen emeklilik, organ veya kemik iliği nakli gerektiren durumlar, tam görme kaybı ve uyku bozuklukları gibi çeşitli sağlık problemleri için geçerli bir seçenek olarak sunulmaktadır.

HASTALIK DURUMLARINA GÖRE EMEKLİLİK

Bu sistem kanser gibi ciddi hastalıklara yakalanan bireyler için de destek sağlıyor. Hastalık tanısı konulduktan sonra bir yıl içinde başvuruda bulunan kanser hastaları, 18 ay süresince maluliyet aylığı alabilmektedir.

Parkinson, MS, bazı psikiyatrik rahatsızlıklar ve kalp yetmezliği gibi hastalıklar da malulen emeklilik kapsamına dahildir.

12.5 YIL İLE EMEKLİLİK

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilikte prim gün şartı 4.500 güne yükseltilmiştir. Bu yaklaşık olarak 12.5 yıl prim ödeme anlamına gelmektedir. Ek olarak, kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaşını doldurma şartı da bulunmaktadır.

BAĞ-KUR SİGORTALILARI İÇİN PRİM DÜŞÜŞÜ

Bağ-Kur sigortalılarına yönelik önemli bir değişiklik daha gündemde. Yapılan düzenleme ile emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı, 9.000'den 7.200 güne düşürülecek.

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