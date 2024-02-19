Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? 2024 HALKA ARZ TAVKİMİ! Oba makarna, Alves Kablo, Alnus, Rönesans, Ferbis, Artemis...

Bu şirketlerin halka arzı, yatırımcılara yeni fırsatlar sunarken, ekonomiye de canlılık kazandırmayı hedefliyor. Yatırımcılar, SPK bültenini takip ederek güncel bilgilere ulaşabilir ve yatırım stratejilerini bu çerçevede şekillendirebilirler.

HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER 1. Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. Talep Toplama Tarihi: [Tarih - Henüz Belirlenmedi]

Hisse Fiyatı: 19,45 TL

Halka Açıklık Oranı: [Henüz Açıklanmadı]

Büyüklük: 40 Milyon Lot

Kaç Lot Verilecek: [Henüz Açıklanmadı]

İşlem Pazarı: Ana Pazar