Prefabrik evler, modern teknolojinin imkanlarından faydalanarak üretiliyor. Hızlı ve kolay kurulumu sayesinde, afet sonrası barınma ihtiyacının karşılanmasında büyük bir rol oynuyor. Ayrıca, geleneksel yapılara göre daha ekonomik olmaları, bu evlere olan ilgiyi artırıyor.
50-75-90-100-108-112-120 metrekare Prefabrik ev fiyatları ne kadar?
50 m² 2+1 Prefabrik Ev: İlk bakışta, 339.900,00 TL gibi bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkan bu model, kampanyalı dönemde 279.900,00 TL'ye düşüyor.
85 m² 3+1 Süper Kampanyalı Prefabrik Ev: Fiyatı 549.900,00 TL'den 444.900,00 TL'ye inen bu model, geniş aileler için ideal bir seçenek sunuyor.
120 m² 3+1 Prefabrik Ev: Bu büyüklükteki bir ev için 724.900,00 TL yerine kampanya döneminde 589.900,00 TL gibi bir fiyat belirlenmiş.
75 m² 2+1 Prefabrik Ev: Normalde 449.900,00 TL olan fiyat, kampanya ile 359.900,00 TL'ye düşüyor. Bu, özellikle küçük aileler için uygun bir seçenek olabilir.
90 m² 3+1 Prefabrik Ev: Daha geniş bir alan arayanlar için, 559.900,00 TL'den 449.900,00 TL'ye inen bir seçenek sunuluyor.
100 m² 3+1 Süper Kampanyalı Prefabrik Ev: 609.900,00 TL'den 489.900,00 TL'ye indirilen bu model, ideal yaşam alanı arayışında olanlar için cazip bir alternatif.