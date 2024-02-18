13 bin 984 TL getiri Şubat 2024’te kazanma fırsatı! Mevduat faizlerinde son durum!

Vadeli mevduat hesapları, özellikle düşük risk toleransına sahip yatırımcılar için cazip bir seçenek olmaya devam etmektedir. Ancak, yatırım kararları verilirken, faiz oranlarının yanı sıra, enflasyon oranı, vergi kesintileri ve ekonomik beklentiler gibi faktörlerin de dikkate alınması gerekir. Merkez Bankası'nın faiz kararı, yakın dönemde piyasalarda oluşacak faiz oranları üzerinde belirleyici bir rol oynayacak ve yatırımcıların stratejilerini şekillendirecektir.
Vadeli Mevduat Faiz Oranlarının Bankalar Arası Karşılaştırması
Şubat ayında vadeli mevduat faiz oranları, bankadan bankaya farklılık göstermekte ve yatırımcıların hangi bankayı tercih edeceği konusunda önemli bir faktör oluşturmaktadır. Aşağıda, bazı popüler bankaların 365.000 TL mevduat tutarı için sunduğu 32 günlük vade üzerinden faiz oranları ve elde edilecek net getiriler yer almaktadır:
- Odea Bank: Faiz Oranı: %45,00, Net Getiri: 13.680 TL
- CEPTETEB: Faiz Oranı: %45,00, Net Getiri: 13.680 TL