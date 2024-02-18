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1.20 faizli konut kredisi başvuru ekranı 2024! İlk evim kampanyası ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? 2.000.000 TL taksit geri ödeme tablosu

Türkiye'de ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın duyurduğu "İlk Evim" kampanyası kapsamında, ilk kez ev alacak vatandaşlara devlet desteği sağlanacak. Detaylar netleşmeye başlarken, 1.20 faizle konut kredisi heyecanla bekleniyor. Peki, İlk evim kampanyası ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 08:52 Güncelleme 18 Şubat 2024, 08:52
1.20 faizli konut kredisi başvuru ekranı 2024! İlk evim kampanyası ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? 2.000.000 TL taksit geri ödeme tablosu

Türkiye'de ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için önemli bir gelişme yaşanıyor. Düşük faizli konut kredisi kapsamında ilk defa ev sahibi olacak vatandaşlar, gelecek açıklamaları heyecanla bekliyor. Ancak, ikinci evini almak isteyenlere getirilen sınırlamalar da gündemde.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun yıl sonuna kadar Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak.

İlk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor. 1.20 düşük faizli konut kredisi hiç evi olmayanlara verilecek.

Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir.

ORTA VADELİ PROGRAM İLE İLK KEZ EV ALACAKLAR DESTEKLENECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım'da yapılan Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu.

"Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.

KONUT SAHİBİ OLMAYI TEŞVİK EDECEK

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklamasında şunları söylemişti:

"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk."

KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

İkinci evini alacaklar için sınırlama devreye girerken şimdi gözler yeni kampanyaya çevrildi. İlk kez ev alacaklara yapılması beklenen kampanyada detaylar henüz açıklanmadı. Beklenti ise kredi faizinin yüzde 1.20'ye kadar düşmesi, vadenin ise 15 yıla çıkması.

ÖRNEK HESAPLAMA

Kredi türü: Konut kredisi

Kredi tutarı: 2.000.000 TL

Kredi vadesi: 180 ay

Faiz oranı: 1.20

2.000.000 TL 180 Ay vadeli konut kredisini %1,20 faiz oranı ile alırsanız:

Aylık Taksit: 27.174,45 TL

Faiz Oranı: %1,20

Toplam Tutar: 4.891.401,03 TL

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