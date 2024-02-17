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Ne KDV ödeyeceksiniz ne de peşinat! Aylık sigara parasına 2.500 TL teminatla arsa sahibi olacaksınız

Milli Emlak tarafından sunulan eşsiz bir arsa satış fırsatı karşınızda. 10.000 TL gibi inanılmaz bir fiyatla, KDV'den ve peşinattan muaf bu arsaya sahip olma şansınız var. Bu fırsat, bölgedeki yatırım potansiyelini değerlendirmek isteyen herkes için kaçırılmayacak bir durum sunuyor.

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 11:25 Güncelleme 17 Şubat 2024, 11:25
Ne KDV ödeyeceksiniz ne de peşinat! Aylık sigara parasına 2.500 TL teminatla arsa sahibi olacaksınız

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Milli Emlak tarafından sunulan eşsiz bir arsa satış fırsatı karşınızda. 10.000 TL gibi inanılmaz bir fiyatla, KDV'den ve peşinattan muaf bu arsaya sahip olma şansınız var. Bu fırsat, bölgedeki yatırım potansiyelini değerlendirmek isteyen herkes için kaçırılmayacak bir durum sunuyor.

Milli Emlak'tan Yeni İlan

Milli Emlak, uygun fiyatlı arsa satışlarına bir yenisini daha ekleyerek, Kastamonu Taşköprü'de arsa sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. 47,17 metrekare büyüklüğündeki bu arsa, 10.000 TL'ye satışa sunuluyor. İhale ile gerçekleştirilecek bu satış, herkesin bütçesine uygun bir yatırım imkanı sunuyor.

Kastamonu, Taşköprü ilçesi, doğal güzellikleri ve tarihi dokusu ile dikkat çeken bir bölge. Yatırım yapmak için ideal bir lokasyon olan Taşköprü, gelişmekte olan altyapısı ve artan nüfusu ile dikkat çekiyor. Bu arsa, hem yatırım hem de doğa ile iç içe bir yaşam arayanlar için mükemmel bir fırsat.

İlanın Detayları

Bu 47,17 metrekarelik arsa, 10.000 TL gibi cazip bir fiyatla satışa sunulmuş durumda. İhalesi 23 Şubat 2024'te gerçekleştirilecek olan arsa, KDV ve peşinatsız satın alınabilecek. Bu, özellikle bütçesini düşünen alıcılar için büyük bir avantaj sağlıyor.

KDV ve Peşinat Yok

Milli Emlak'ın bu satışı, alıcılar için büyük finansal kolaylıklar sunuyor. KDV ödemeden ve peşinat yatırmadan arsa sahibi olma şansı, özellikle ilk kez yatırım yapacak kişiler için cazip bir seçenek oluşturuyor.

2500 TL Teminat Bedeli

Arsa satın almak isteyenler için teminat bedeli olarak belirlenen 2500 TL, ihale sürecine katılım için gereken bir ön koşul. Bu teminat, ihaleye katılımın ciddiyetini ve alıcının taahhüdünü gösteriyor.

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