Ne KDV ödeyeceksiniz ne de peşinat! Aylık sigara parasına 2.500 TL teminatla arsa sahibi olacaksınız

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Milli Emlak tarafından sunulan eşsiz bir arsa satış fırsatı karşınızda. 10.000 TL gibi inanılmaz bir fiyatla, KDV'den ve peşinattan muaf bu arsaya sahip olma şansınız var. Bu fırsat, bölgedeki yatırım potansiyelini değerlendirmek isteyen herkes için kaçırılmayacak bir durum sunuyor.

Milli Emlak'tan Yeni İlan Milli Emlak, uygun fiyatlı arsa satışlarına bir yenisini daha ekleyerek, Kastamonu Taşköprü'de arsa sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. 47,17 metrekare büyüklüğündeki bu arsa, 10.000 TL'ye satışa sunuluyor. İhale ile gerçekleştirilecek bu satış, herkesin bütçesine uygun bir yatırım imkanı sunuyor.