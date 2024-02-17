Mevduat faizlerinde son durum! Şubat 2024’te 13 bin 984 TL getiri kazanma fırsatı!

Şubat ayının ortalarında, yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin en çok merak ettiği konulardan biri, vadeli mevduat hesaplarından elde edilecek olan getirilerdir. Bu dönemde, bankalar arasında faiz oranlarındaki rekabet, yatırımcıların karar verme süreçlerini doğrudan etkilemektedir. Bu yazıda, şubat ayı itibarıyla vadeli mevduat faiz oranları, elde edilebilecek net getiriler ve Merkez Bankası'nın yaklaşan faiz kararı hakkında detaylı bir analiz sunulacaktır.
Vadeli Mevduat Faiz Oranlarının Bankalar Arası Karşılaştırması
Şubat ayında vadeli mevduat faiz oranları, bankadan bankaya farklılık göstermekte ve yatırımcıların hangi bankayı tercih edeceği konusunda önemli bir faktör oluşturmaktadır. Aşağıda, bazı popüler bankaların 365.000 TL mevduat tutarı için sunduğu 32 günlük vade üzerinden faiz oranları ve elde edilecek net getiriler yer almaktadır:
- Odea Bank: Faiz Oranı: %45,00, Net Getiri: 13.680 TL
- CEPTETEB: Faiz Oranı: %45,00, Net Getiri: 13.680 TL