SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Primi eksik olana 1 aylık süre verildi! 2000-2006-2012-2015 sonrası SGK'lılar için 2. plan devreye girdi

2023 yılında yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, emeklilik hakkını elde etmek için bekleyen milyonlarca kişiye umut ışığı olmuştu. Yaklaşık 2 milyon kişinin emekli olmasını sağlayan bu düzenleme, 2024 yılında da benzer bir etki bekleniyor. Özellikle prim eksikliği nedeniyle emeklilik yaşına gelmesine rağmen emekli olamayanlar için kritik bir adım olarak değerlendirilen EYT düzenlemesi, emeklilik hayallerini gerçekleştirmeyi bekleyen birçok kişi için önemli bir fırsat sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 13:56 Güncelleme 16 Şubat 2024, 13:56
Primi eksik olana 1 aylık süre verildi! 2000-2006-2012-2015 sonrası SGK’lılar için 2. plan devreye girdi

Emeklilik için gerekli olan prim şartlarını tamamlamanın en önemli yollarından biri borçlanma ve ihya yöntemleridir. Bu yöntemler, emeklilik için gereken primleri tamamlamak isteyenler için kritik öneme sahiptir. Özellikle doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanmaları ile ihya, emeklilik yolunda atılması gereken adımlar arasında bulunuyor.

Emeklilik İçin Borçlanma ve İhya Yolları Değerleniyor

EYT Düzenlemesiyle Emeklilik Talepleri Artıyor

2023 yılında EYT düzenlemesiyle yaklaşık 2 milyon kişinin emekli olmasıyla birlikte, emeklilik için gerekli primleri tamamlamanın yolları da önem kazanıyor. Bu yıl ise emeklilik taleplerinin daha da artması bekleniyor.

Asgari Ücret Artışı Borçlanma ve İhya Tutarlarını Etkiliyor

1 Ocak'ta asgari ücrette gerçekleşen yüzde 49'luk artış, borçlanma ve ihya tutarlarını da etkiledi. Ancak 1 Ocak'tan önce başvuranlar, süresi içerisinde ödemelerini gerçekleştirerek bu artıştan etkilenmeden emeklilik yolu açabilecekler.

Tutarlarda Değişim: Doğum, Askerlik ve Yurt Dışı Borçlanmaları

Brüt asgari ücretin yüzde 32'si tutarındaki doğum ve askerlik borçlanmaları ile yüzde 45'i tutarındaki yurt dışı borçlanmaları, yeni tutarlara göre şekilleniyor. 1 Ocak itibariyle başvuranlar için bu tutarlar önemli ölçüde arttı.

Başvuru Süreleri ve İptal Durumu

Aralık ayı sonuna kadar başvuruda bulunanlar eski tutarlardan işlem yapabilecekken, sonrasında başvuru yapacakların ödemeleri yeni asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Ödeme süresini kaçıranların başvuruları geçersiz sayılacak ve yeniden başvuru yapmaları gerekecek.

İade ve Kısmi İhya İmkânı

Emekli aylığı bağlanmadan önce başvuranlar ödedikleri hizmet borçlanmalarının bedelini geri alabilirken, vefat eden sigortalıların hak sahipleri de aynı imkândan faydalanabiliyor. Ancak kısmi ihya mümkün olmayıp, durdurulan sürelerin tamamının ihya edilmesi gerekiyor.

Emeklilik Yolculuğunda Borçlanma ve İhya Stratejileri

Emeklilik için gerekli primleri tamamlamanın yollarından biri olan borçlanma ve ihya, yeni düzenlemeler ve süreçlerle şekilleniyor. Sigortalılar, bu süreçleri doğru yöneterek emeklilik hedeflerine daha kolay ulaşabilirler.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA | Erzincan İliç’teki toprak kaymasında 9 işçi aranıyor! Metal yoğunluğuna rastlandı | İşçilerin kimlikleri belli oldu
Kandil’den İstanbul’a müdahale ettik itirafı! Terörist başı Helin Ümit CHP ile pazarlığı yumurtladı: PKK Türkiye siyasetini etkiliyor
İHH İnsani Yardım Vakfı
Kandil elebaşı Helin Ümit’in ittifak itirafı sonrası bomba Esenyurt kulisi: CHP ve DEM İstanbul’da hala masada
FETÖ ile mücadeleye Danıştay takozu! Kim bu haşhaşilere iade-i itibar veren 5. Daire? Başkanından üyesine isim isim deşifre ettik
Şırnak’taki hain saldırının faillerinden! MİT PKK’nın sözde sorumlusu Fatma Sakana’yı avladı
Türk Telekom
Ekrem İmamoğlu’nun gölge başkanlığı CHP yandaşlarını sıktı! Aday krizinde yeni perde! CHP medyası Sözcü TV’de zehir zemberek sözler: Böyle rezillik olabilir mi?
SON DAKİKA | Marmara Denizi’nde batan kargo gemisi bulundu! Dalış bugün gerçekleşecek
Venezuela’ya ABD ambargosu! Washington’da baskın düzenlediler! Maduro’nun BM’ye sömürgeci çıkışının ardından FBI harekete geçti
CHP’de dananın kuyruğu 1 Nisan’da kopacak! Kemal Kılıçdaroğlu hazırlanıyor: Olağanüsü kurultay ihtimali yüksek olmaya başladı
31.300 TL PROMOSYON | Hem çalışanlar hem emekliler bunu araştırıyor! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, İş Bankası, Yapı Kredi...
Siyanür havuzu değil FETÖ ve CHP medyası patladı! | Kahin dediler FETÖ’nün delisi çıktı | Erzincan İliç’teki algı operasyonuna dikkat!
Emekliye adım adım yeni maaş: Aylıklar nasıl hesaplandı? Bu ay ne yatacak? e-Devlet’teki hangi tutar neyi gösteriyor?
CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e fena salladı: Bunlar çürümüş adamlar
SON DAKİKA