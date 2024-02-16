Primi eksik olana 1 aylık süre verildi! 2000-2006-2012-2015 sonrası SGK’lılar için 2. plan devreye girdi

Emeklilik için gerekli olan prim şartlarını tamamlamanın en önemli yollarından biri borçlanma ve ihya yöntemleridir. Bu yöntemler, emeklilik için gereken primleri tamamlamak isteyenler için kritik öneme sahiptir. Özellikle doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanmaları ile ihya, emeklilik yolunda atılması gereken adımlar arasında bulunuyor.

Emeklilik İçin Borçlanma ve İhya Yolları Değerleniyor EYT Düzenlemesiyle Emeklilik Talepleri Artıyor 2023 yılında EYT düzenlemesiyle yaklaşık 2 milyon kişinin emekli olmasıyla birlikte, emeklilik için gerekli primleri tamamlamanın yolları da önem kazanıyor. Bu yıl ise emeklilik taleplerinin daha da artması bekleniyor.