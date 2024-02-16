Kıyıda köşede çeyrek gram altını olanlar hemen baksın! Sahtesi işte böyle ortaya çıkıyor

Makyaj Testi: Sıvı fondöten ve pudra kullanarak altın takıları test etmek mümkündür. Cildinize bu maddeleri sürdükten sonra, altın takınızı cilde bastırdığınızda siyah bir iz bırakıyorsa, bu genellikle altının gerçek olduğunu gösterir.

Manyetik Test: Altın takınızın yanına bir mıknatıs koyarak gerçek altını manyetik olmadığı için çekilmemesini sağlayabilirsiniz. Ancak bu test tek başına yeterli olmayabilir, çünkü bazı diğer metaller de manyetik değildir.

Yoğunluk Testi: Gerçek altın, sahte altına göre daha yoğundur. Aynı boyuttaki bir parça, sahte bir altından daha ağırdır. Bu fark, altının saflığını belirlemek için kullanılabilir.

Ayar Testi: Gerçek altının ayarı, saflık derecesini gösterir. Örneğin, 24 ayar altın %100 saf altındır. Sahte altınlar ise genellikle daha düşük saflıkta bir metaldir ve bu ayarlarla karıştırılmamalıdır.