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A101, BİM, ŞOK aktüel ürünler listesi! 16-20 Şubat 2024 İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ! 400 gramı 69 TL'ye düştü

Türkiye'nin önde gelen perakende market zincirleri A101, BİM ve ŞOK, bu hafta yayınladıkları aktüel ürün kataloglarıyla müşterilerine birbirinden cazip indirim fırsatları sunuyor. İhtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılamak için bu hafta sunulan indirimlere göz atmayı unutmayın!

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 17:09 Güncelleme 16 Şubat 2024, 17:19
A101, BİM, ŞOK aktüel ürünler listesi! 16-20 Şubat 2024 İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ! 400 gramı 69 TL’ye düştü

A101, ŞOK ve BİM'in yayınladığı aktüel ürün kataloglarında pek çok farklı ürün ve kategoride indirimler bulunuyor. İşte A101, BİM, ŞOK aktüel ürünler listesi...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Bozbeyi Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Klasik İnek Peyniri 600 gr 115 TL

Gold Yer Fıstığı Ezmesi 340 gr 54,50 TL

Piliç Nugget 300 gr 29,75 TL

Ülker Biskrem Çikolata Dolgulu Bisküvi 100 gr 9 TL

Danone Süt Çeşitleri 180 ml 7,90 TL

Sütaş Süt Çeşitleri 200 ml 7 TL

La Vache qui rit Krem Peynir 400 gr 69 TL

Pınar Krem Peynir 400 gr 58 TL

Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li 279 TL

Fairy Losyon Sıvı Bulaşık Deterjanı 750 ml 49,90 TL

Derby Samurai 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı 10'lu 95,90 TL

Derby Lady Çift Bıçak Tıraş Bıçağı 5'li 37,90 TL

Asperox Sarı Güç Genel Amaçlı Temizleyici 1 Litre 55 TL

Asperox Mavi Güç Ultra Kireç ve Pas Sökücü 1 Litre 55 TL

Tursil Toz Deterjan 7,5 Kg 219 TL

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

TCL 43' Smart Google Tv 8.999 TL

Philips Air Fryer 6.199 TL

Air Fryer Cam Yağlık Spreyi 200 ml 75 TL

Senna 43' Full HD Android Tv 6.299 TL

Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 4.999 TL

Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 999 TL

Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.999 TL

Işıklı Alevli Hava Nemlendirici 499 TL

Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Erkek Ribanalı Eşofman Altı 249 TL

Erkek Kapüşonlu Sweatshirt 249 TL

Fitilli Yüksel Bel Tayt 99,95 TL

65 cm Pilates Topu 219 TL

Egzersiz Minderi 239 TL

Katlanabilir Egzersiz Minderi 199 TL

Masaj Tabancası 599 TL

Pilates Egzersiz Seti 99,95 TL

3'lü Pilates Bant 79,95 TL

Masaj Barı 79,95 TL

2'li Neopren Dambıl 199 TL

3'lü Pilates Mini Loop Bant 59,95 TL

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