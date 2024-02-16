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18-55 yaş arası vatandaşlara devlet 5100 TL yardım dağıtıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yeni bir yardım programı ile karşınızda! "İşe Yönlendirme Yardımı" programı kapsamında, 18-55 yaş aralığındaki vatandaşlara iş bulmalarına yardımcı olmak için çeşitli destekler sunulacak. Bu yeni programın temel amacı, iş arama sürecinde olan vatandaşlara maddi ve rehberlik desteği sağlayarak onların iş bulma süreçlerini hızlandırmak ve bu süreçte yaşadıkları zorlukları en aza indirmektir. Program, iş arayan bireylerin eğitim, beceri geliştirme kurslarına katılımını teşvik etmek ve onlara iş bulmaları için gerekli olan araçları sağlamak üzerine kuruludur.

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 12:36 Güncelleme 16 Şubat 2024, 12:36
18-55 yaş arası vatandaşlara devlet 5100 TL yardım dağıtıyor!

Hükümetin aldığı karar ile İşe Yönlendirme Yardımı'nın detayları belirlendi. Buna göre, 3294 sayılı Kanun kapsamında düzenli sosyal yardımlardan yararlanan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından çalışabilir olarak değerlendirilen bireyler, İŞKUR'a yönlendiriliyor. Bu süreçte, sosyal yardım alan kişilere, iş bulma süreçlerinde destek olunuyor.

Geçmiş Yıllarda Yapılan Yönlendirmeler ve Sağlanan Destekler

2022'de 140 bin 131 kişi İŞKUR'a yönlendirildi. Bu kişilere, aylık net asgari ücretin en fazla %10'una kadar 'İşe Yönlendirme Yardımı' yapıldığı belirtiliyor. Bu yardım, iş görüşmesi ve başvuru/kabul aşamasındaki giderler için ayda bir, yıl içinde azami 3 kez veriliyor.

İŞKUR'dan Sosyal Yardım Alanlara Yeni Destek: İşe Yönlendirme Yardımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteklediği önemli bir program daha vatandaşların hizmetine sunuluyor. İşe Yönlendirme Yardımı, 3294 sayılı Kanun kapsamında düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan ve 18-55 yaş arası olan vatandaşları kapsıyor. Bu program, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından çalışabilir olarak değerlendirilen ve İŞKUR'a bildirilen bireylere yönelik nakdi yardımları içeriyor.

Kimler Faydalanabilir?

Bu yardımdan, İŞKUR tarafından iş görüşmesine yönlendirilen ve Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'ne kaydedilen sosyal yardım yararlanıcıları faydalanabiliyor. Yardım, bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde kullanılabiliyor.

Yardım Miktarı ve Şartları

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti, yararlanıcı başına 1 yıl içinde azami 3 defa olmak üzere, aylık net asgari ücretin en fazla %10'una kadar yardım sağlayabilir. 2024 yılı için bu miktar 0-1.700 TL arasında değişebilir. Bu destek, işe yönlendirme sürecindeki masrafları karşılamak ve iş bulma şansını artırmak amacıyla veriliyor. Bu anlamda 1 yıl içinde azami 3 defa olmak üzere toplam 5100 TL alınabilir.

Başvuru Koşulları

Başvuracak bireylerin, Kimlik Belgesi ile birlikte ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmaları gerekmektedir. Başvurular, vakıf mütevelli heyetince belirlenen kriterlere göre değerlendirilecek ve yardımın verilip verilmeyeceğine karar verilecektir.

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