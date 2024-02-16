Hükümetin aldığı karar ile İşe Yönlendirme Yardımı'nın detayları belirlendi. Buna göre, 3294 sayılı Kanun kapsamında düzenli sosyal yardımlardan yararlanan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından çalışabilir olarak değerlendirilen bireyler, İŞKUR'a yönlendiriliyor. Bu süreçte, sosyal yardım alan kişilere, iş bulma süreçlerinde destek olunuyor.
Geçmiş Yıllarda Yapılan Yönlendirmeler ve Sağlanan Destekler
2022'de 140 bin 131 kişi İŞKUR'a yönlendirildi. Bu kişilere, aylık net asgari ücretin en fazla %10'una kadar 'İşe Yönlendirme Yardımı' yapıldığı belirtiliyor. Bu yardım, iş görüşmesi ve başvuru/kabul aşamasındaki giderler için ayda bir, yıl içinde azami 3 kez veriliyor.
İŞKUR'dan Sosyal Yardım Alanlara Yeni Destek: İşe Yönlendirme Yardımı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteklediği önemli bir program daha vatandaşların hizmetine sunuluyor. İşe Yönlendirme Yardımı, 3294 sayılı Kanun kapsamında düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan ve 18-55 yaş arası olan vatandaşları kapsıyor. Bu program, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından çalışabilir olarak değerlendirilen ve İŞKUR'a bildirilen bireylere yönelik nakdi yardımları içeriyor.