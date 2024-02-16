Bu yardım dan, İŞKUR tarafından iş görüşmesine yönlendirilen ve Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi 'ne kaydedilen sosyal yardım yararlanıcıları faydalanabiliyor. Yardım, bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde kullanılabiliyor.

Yardım Miktarı ve Şartları

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti, yararlanıcı başına 1 yıl içinde azami 3 defa olmak üzere, aylık net asgari ücretin en fazla %10'una kadar yardım sağlayabilir. 2024 yılı için bu miktar 0-1.700 TL arasında değişebilir. Bu destek, işe yönlendirme sürecindeki masrafları karşılamak ve iş bulma şansını artırmak amacıyla veriliyor. Bu anlamda 1 yıl içinde azami 3 defa olmak üzere toplam 5100 TL alınabilir.