Yeni maaş listesi belirlendi! 16.4 milyon emekli için ek zam sistemi A’dan Z’ye değişti! 10.000, 11.000, 11.500, 12.000 TL alanlar...

Geçen hafta Ocak ayına ilişkin ek zam farklarını alan SSK ve Bağ-Kur emekli leri için Şubat ödemeleri de bu hafta sonu başlıyor. Ödemeler hem hesaplara yatırılacak hem de e-Devlet üzerindeki tutarlar güncellenecek. Emeklilerin merak ettiği birçok konu bulunuyor. İşte detaylar...

HESAP YAPARKEN DİKKAT!

YENİ AYLIK NASIL HESAPLANDI. REFAH PAYI NASIL EKLENİYOR? EK ÖDEMEDE NE DEĞİŞTİ?

Hem refah payının hem de ek ödemenin yansıtılması konusu en çok sorulan soruların başında geliyor. "Ocak'ta yatırılan maaşın üzerine yüzde 11.68 zam mı eklenecek?" diye soranlar var. Emeklilerin yüzde 37.57'lik zam oranı '11.68 puanlık' refah payı ile yüzde 49.25'e çıkarıldı.

Bu, yüzde 11.68 artış anlamına gelmiyor. Bir de ek ödeme konusu merak ediliyor. Daha önceki ödemelerde de yüzde 4-5 ek ödeme vardı. Şimdi de var. Ancak yeni maaştan hesaplandığı için verilecek ek ödemenin tutarı artıyor. Yeni aylık hesabı şöyle yapıldı: