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Yeni maaş listesi belirlendi! 16.4 milyon emekli için ek zam sistemi A'dan Z'ye değişti! 10.000, 11.000, 11.500, 12.000 TL alanlar...

"SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak ayında yapılan zam, ek artışlarla birlikte yükseltildi. Geçtiğimiz hafta ek zam farkları ödenirken, emekliler bu hafta sonundan itibaren hesaplarına yeni aylıklarını görecekler. e-Devlet sistemindeki tutarlar da güncellenirken, emeklilerden birçok soru gelmeye devam ediyor. İşte bu soruların yanıtları...

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 06:41 Güncelleme 16 Şubat 2024, 06:41
Yeni maaş listesi belirlendi! 16.4 milyon emekli için ek zam sistemi A’dan Z’ye değişti! 10.000, 11.000, 11.500, 12.000 TL alanlar...

Geçen hafta Ocak ayına ilişkin ek zam farklarını alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Şubat ödemeleri de bu hafta sonu başlıyor. Ödemeler hem hesaplara yatırılacak hem de e-Devlet üzerindeki tutarlar güncellenecek. Emeklilerin merak ettiği birçok konu bulunuyor. İşte detaylar...

HESAP YAPARKEN DİKKAT!
YENİ AYLIK NASIL HESAPLANDI. REFAH PAYI NASIL EKLENİYOR? EK ÖDEMEDE NE DEĞİŞTİ?
Hem refah payının hem de ek ödemenin yansıtılması konusu en çok sorulan soruların başında geliyor. "Ocak'ta yatırılan maaşın üzerine yüzde 11.68 zam mı eklenecek?" diye soranlar var. Emeklilerin yüzde 37.57'lik zam oranı '11.68 puanlık' refah payı ile yüzde 49.25'e çıkarıldı.

Bu, yüzde 11.68 artış anlamına gelmiyor. Bir de ek ödeme konusu merak ediliyor. Daha önceki ödemelerde de yüzde 4-5 ek ödeme vardı. Şimdi de var. Ancak yeni maaştan hesaplandığı için verilecek ek ödemenin tutarı artıyor. Yeni aylık hesabı şöyle yapıldı:

- Aralık'taki ek ödeme hariç kök aylığa yüzde 49.25 zam yansıtıldı.
- Çıkan tutarın yüzde 4'ü (kök aylık 7.135 liranın altındaysa yüzde 5'i) oranında ek ödeme hesaplandı. Kök aylık ve ek ödemenin toplamı emeklinin yeni aylığı oldu.
- Bu tutar 10 bin liranın altındaysa, '5510 Ek 19' kapsamında ödeme 10 bin liraya tamamlandı.

NELER YATIRILACAK?
- 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümünden gelirimi nasıl öğrenirim?
- E-Devlet'e girin.
- SSK için '4A', Bağ-Kur için '4B'nin 'Emekli Aylık Bilgisi'ne girin.

Sağ alttaki 'İşlem', ardından 'Detay' yazısına dokunun. Buradaki maddelerin detayları şöyle:
- Aylık Tutarı: Yüzde 49.25 zamlı kök aylık tutarını gösteriyor. Bundan sonra yapılacak zamlar bu tutara yansıtılacak.
- Ek Ödeme Tutarı: Yeni kök aylığınız üzerinden hesaplanan ek ödemeyi gösteriyor. Bu tutar daha sonraki zam dönemlerinde yeni maaşınız üzerinden hesaplanacağı için artacak.

- 5510 Ek 19 Miktarı: Kök aylık ve ek ödeme toplamı 10 bin liranın altındaysa ödemeyi bu rakama tamamlayacak tutara işaret ediyor.
- Kesinti Tutarı: İlaç alınmışsa bunun için aylıktan yapılacak kesintiyi gösteriyor.
- Birikmiş Aylık Tutarı: Hesaplara 6-7 Şubat'ta yatırılmış olan ek zam farkına işaret ediyor.
- 'Aylık Tutarı', 'Ek Ödeme Tutarı' ve '5510 Ek 19 Miktarı' bölümlerinin karşısındaki rakamların toplamı, bir sonraki zamma kadar hesabınıza her ay yatırılacak tutarı gösteriyor. 'Kesinti Tutarı'nın karşısında bir rakam varsa, bu toplam tutardan düşülüp ödeme yapılıyor.

BİR FARK ÖDEMESİ DAHA VAR MI?
Ocak ayı ödemeleri yüzde 37.57 artış ve 7 bin 500 lira taban aylık tutarı üzerinden yapılmıştı. Ek zammın yasalaşmasıyla da Ocak ayına ilişkin ek zam farkı geçtiğimiz hafta ödendi.

Bu ay yüzde 49.25 ve 10 bin lira taban aylık üzerinden maaş ödemeleri yapılacak. e-Devlet'te hem 'Aylık Bilgisi' hem 'Aylık Ödeme Bilgileri' bölümünde 'Birikmiş Ödeme Tutarı'nın karşısında yazan tutar, size geçen hafta yapılan ödemeyi gösteriyor. Bir fark ödemesi daha yok.

HESABA YATIRILACAK TUTAR NEREDEN GÖRÜLEBİLİYOR?
e-Devlet'te 'Emekli Aylık Bilgisi' ve 'Emekli Aylık Ödeme Bilgisi' bölümlerinde yeni kök aylığınızı, ek ödeme tutarınızı, varsa 5510 Ek 19 tutarınızı, ilaç almışsanız kesinti tutarını görebilirsiniz.

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