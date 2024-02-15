TRENDYOL HALKA ARZ TAKVİMİ! 2024 Trendyol halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir? Hisse fiyatı, talep toplama tarihi...

Trendyol, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından biri olarak ön plana çıkıyor. Son dönemde Borsa İstanbul'da halka arz olmayı planlayan şirketler arasında yer almasıyla ilgili çeşitli açıklamalar yapıldı.

E-ticaret devi Trendyol, Borsa İstanbul'da halka arz olma yolunda ilerliyor. Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, şirketin güçlü bilançolarıyla çekiyor. Ancak, halka arz tarihleri ve talep toplama süreçleri henüz netleşmiş değil.

Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin

"ACELE ETMEYECEĞİZ"

Çetin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Güçlü bilançolarımız var, yatırımcılarımız ciddi uluslararası destek sağlıyor. Halka arz için acele etmeyeceğiz. Nihayetinde tüm teknoloji şirketleri gibi planlarımızda olacak" dedi. Bu açıklamalar, şirketin stratejik bir şekilde halka arz sürecini yönetme kararlılığını yansıtıyor.