TRENDYOL HALKA ARZ TAKVİMİ! 2024 Trendyol halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir? Hisse fiyatı, talep toplama tarihi...

Trendyol, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından biri olarak ön plana çıkıyor. Son dönemde Borsa İstanbul'da halka arz olmayı planlayan şirketler arasında yer almasıyla ilgili çeşitli açıklamalar yapıldı.
Trendyol, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından biri olarak ön plana çıkıyor. Son dönemde Borsa İstanbul'da halka arz olmayı planlayan şirketler arasında yer almasıyla ilgili çeşitli açıklamalar yapıldı.
TRENDYOL HALKA ARZ NE ZAMAN?
E-ticaret devi Trendyol, Borsa İstanbul'da halka arz olma yolunda ilerliyor. Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, şirketin güçlü bilançolarıyla çekiyor. Ancak, halka arz tarihleri ve talep toplama süreçleri henüz netleşmiş değil.
Trendyol halka arzı hakkında detaylar geldiğinde haberimizde yer alacak.
"ACELE ETMEYECEĞİZ"
Çetin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Güçlü bilançolarımız var, yatırımcılarımız ciddi uluslararası destek sağlıyor. Halka arz için acele etmeyeceğiz. Nihayetinde tüm teknoloji şirketleri gibi planlarımızda olacak" dedi. Bu açıklamalar, şirketin stratejik bir şekilde halka arz sürecini yönetme kararlılığını yansıtıyor.
Trendyol Grup Başkanı yaptığı konuşmada, bu yıl uluslararası gelirlerinin yüzde 20'sini beklediklerini ve halka arz aşamasında bu oranın en az yüzde 50 olması gerektiğini vurguladı. Çetin, özellikle Körfez bölgesindeki aktif müşteri sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtirken, uluslararası genişleme stratejilerine odaklandıklarını söyledi.
Halka arz aşamasında gelirin en az yüzde 50'si uluslarası olmalı diyen Çetin, bu sene kötfez bölgesinde 1 milyon aktif müşterileri olduğunu söyledi. Sene sonunda 6 milyon aktif müşteriye ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Çetin "Hayalim 10 milyona en kısa sürede ulaşmak" dedi.
Şirketin halka arz tarihleri ve talep toplama süreçleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından netlik kazanacak. Güncel gelişmeler anında haberimizde yer alacak.