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TRENDYOL HALKA ARZ TAKVİMİ! 2024 Trendyol halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir? Hisse fiyatı, talep toplama tarihi...

Trendyol halka arz tarihi için araştırmalar hızlandı.Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından biri olan Trendyol, Borsa İstanbul'da halka arz olma kararı aldığını duyurdu. Şirket, son dönemde birçok büyük şirketin benzer bir sürece girmesi ve yatırımcı ilgisinin artmasıyla birlikte, bu adımı atmaya karar verdi.

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 16:14 Güncelleme 15 Şubat 2024, 16:15
TRENDYOL HALKA ARZ TAKVİMİ! 2024 Trendyol halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir? Hisse fiyatı, talep toplama tarihi...

Trendyol, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından biri olarak ön plana çıkıyor. Son dönemde Borsa İstanbul'da halka arz olmayı planlayan şirketler arasında yer almasıyla ilgili çeşitli açıklamalar yapıldı.

TRENDYOL HALKA ARZ NE ZAMAN?

E-ticaret devi Trendyol, Borsa İstanbul'da halka arz olma yolunda ilerliyor. Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, şirketin güçlü bilançolarıyla çekiyor. Ancak, halka arz tarihleri ve talep toplama süreçleri henüz netleşmiş değil.

Trendyol halka arzı hakkında detaylar geldiğinde haberimizde yer alacak.

Trendyol Grup Başkanı Çağlayan ÇetinTrendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin

"ACELE ETMEYECEĞİZ"

Çetin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Güçlü bilançolarımız var, yatırımcılarımız ciddi uluslararası destek sağlıyor. Halka arz için acele etmeyeceğiz. Nihayetinde tüm teknoloji şirketleri gibi planlarımızda olacak" dedi. Bu açıklamalar, şirketin stratejik bir şekilde halka arz sürecini yönetme kararlılığını yansıtıyor.

Trendyol Grup Başkanı yaptığı konuşmada, bu yıl uluslararası gelirlerinin yüzde 20'sini beklediklerini ve halka arz aşamasında bu oranın en az yüzde 50 olması gerektiğini vurguladı. Çetin, özellikle Körfez bölgesindeki aktif müşteri sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtirken, uluslararası genişleme stratejilerine odaklandıklarını söyledi.

Halka arz aşamasında gelirin en az yüzde 50'si uluslarası olmalı diyen Çetin, bu sene kötfez bölgesinde 1 milyon aktif müşterileri olduğunu söyledi. Sene sonunda 6 milyon aktif müşteriye ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Çetin "Hayalim 10 milyona en kısa sürede ulaşmak" dedi.

Şirketin halka arz tarihleri ve talep toplama süreçleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından netlik kazanacak. Güncel gelişmeler anında haberimizde yer alacak.

Bu hafta yeni halka arz var mı? Limak, Enda, Ahlatcı, Marbas, Koton, Ferbis... SPK onayladı, halka arz takvimi duyuruldu!Bu hafta yeni halka arz var mı? Limak, Enda, Ahlatcı, Marbas, Koton, Ferbis... SPK onayladı, halka arz takvimi duyuruldu!
Bu hafta yeni halka arz var mı? Limak, Enda, Ahlatcı, Marbas, Koton, Ferbis... SPK onayladı, halka arz takvimi duyuruldu!

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