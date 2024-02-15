SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

SSK BAĞKUR emeklisine 16-17 Şubat'ta IBAN'dan para akacak! 13.872 TL ödeme tüm emeklilere yatacak

2024 yılında maaşlarda yaşanan artışlar çeşitli ek ödemelerin yolunu açtı. Ocak ayında artan maaşlar ve yeni taban aylıkla birlikte bankaların emekli müşterilere sunduğu cazip promosyonlar da geniş bir yelpazede yer alıyor. Bu promosyonlar sayesinde emekliler ek gelir kapılarını aralamanın yanı sıra maaşlarını daha verimli bir şekilde değerlendirme şansı buluyor. Öte yandan emekli maaşlarına temmuz ayında bir zam daha yapılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 09:19 Güncelleme 15 Şubat 2024, 09:19
SSK BAĞKUR emeklisine 16-17 Şubat’ta IBAN’dan para akacak! 13.872 TL ödeme tüm emeklilere yatacak

2024 yılında emekli maaşlarına yapılan zam ek ödemelere de etki etti. Bankaların emekli müşterilere sunduğu promosyon miktarları bankadan bankaya farklılık gösteriyor. Bu promosyonlar maaş dilimlerine göre değişiklik göstererek emeklilere çeşitli avantajlar sunuyor. İşte bazı öne çıkan bankalar ve promosyon teklifleri!

TEB ve DENİZBANK

Her iki banka da 3.500 TL'dan az maaş alanlara 3.000 TL, 10.000 TL'dan fazla maaş alanlara ise 5.000 TL promosyon sunuyor.

FİBABANKA ve İŞ BANKASI

Bu bankalar 3.500 TL'dan az maaş alanlara 4.500 TL ve 10.000 TL'dan fazla maaş alanlara 7.500 TL gibi cazip promosyonlar öneriyor.

ING ve TÜRKİYE FİNANS

ING, 3.500 TL'dan az maaş alanlara 6.000 TL, 10.000 TL'dan fazla maaş alanlara 10.000 TL promosyon sunarken, ek olarak her otomatik fatura talimatına 1.000 TL, toplamda en fazla 5.000 TL ek nakit promosyon teklif ediyor.

Türkiye Finans ise, 3.500 TL'dan az maaş alanlara 5.000 TL, 10.000 TL'dan fazla maaş alanlara 12.500 TL promosyon sunuyor ve fatura talimatlarına veya emekli yakını getirene ek ödüller sağlıyor.

GARANTİ BBVA

Maaşınız 3.500 TL'nin Altındaysa: Bu gelir grubundaki emekliler, Garanti BBVA'nın 4.500 TL değerindeki promosyon teklifinden yararlanabilirler.
Maaş Aralığı 3.500 - 7.500 TL Arasında Olanlar İçin: Bu maaş skalasındaki emeklilere banka, 5.250 TL tutarında bir promosyon sunuyor.

7.500 - 10.000 TL Maaş Alan Emekliler: Bu gelir diliminde yer alanlar için banka tarafından önerilen promosyon miktarı 6.750 TL olarak belirlenmiş.
10.000 TL ve Üzeri Maaş Alanlara Özel: En yüksek maaş dilimindeki emekliler için ise GARANTİ BBVA, 7.500 TL'lik cazip bir promosyon paketi hazırlamış.
Ekstra Avantajlar: Bankaya mobil üzerinden müşteri olarak kayıt olan ve maaşını taşıma talimatı veren emeklilere, 500 TL ve üzeri harcamalarda kullanılmak üzere 1.500 TL ekstra bonus imkanı sunuluyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Marmara Denizi’nde alarm! Gemi battı! 6 mürettebat için kurtarma çalışması başladı
Başkan Erdoğan Mısır’da! Abdulfettah es-Sisi kırmızı halı serdi... Ticarette hedef 15 milyar dolar! Netanyahu’ya Refah uyarısı
Erzincan İliç’teki toprak kaymasında zamanla yarış: İşçilerimize ulaşıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz | Komisyon kuruldu: Sorumlular hesap verecek
CHP’de kriz bitmiyor! İzmir’de ön seçim isyanı alevlendi! Özgür Özel’in ilk vazgeçtiği şey kendi sözü oldu
Evlilik kredisi başvuruları başladı! 150 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları neler, yaş sınırı kaç?
Murat Kurum’dan İliç açıklaması! Algı peşinde koşan CHP yandaşlarına sert sözler | Halk TV’nin maskesi düştü
SSK VE BAĞ-KURLULAR DİKKAT! Yüzde 49.25’lik zamla maaşlar güncellendi! e-Devlet’ten görebileceksiniz!
İzmir’deki 5,1 milyarlık vurgunda pes dedirten savunma: Genel müdür olduğumdan haberim yok
ABD’de alarm! Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi açıkladı: ABD ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya
CHP’de kavga çok büyük! Özgür Özel’den İmamoğlu’na karşı gövde gösterisi: İstanbul’da toplantıya gitmedi İzmir’de adayları açıklayacak
Son dakika: Küçükçekmece’de AK Parti programına silahlı saldırıda flaş gelişme! Yaşı 18’den küçük olduğu öğrenilen 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı
CHP’li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kendisini aday göstermeyen CHP’ye yüklendi! İmamoğlu gidecek sloganları...
Katil Netanyahu’nun Refah’ı cehenneme çevirme planı! The Economist’ten dikkat çeken analiz! Yine tehditler savurdu
CHP’de ’olağanüstü kurultay’ çanları! Özgür Özel’in koltuğu sallantıda: İmamoğlu hazırlıklara başladı, Kılıçdaroğlu 1 Nisan’ı iple çekiyor
Gazze’deki soykırıma bir de bu pencereden bakın! ABD kabinesinde ’minyan’ tahakkümü: TAKVİM Biden’ın Yahudi ordusunu deşifre etti
SON DAKİKA