SGK girişi 2000 2020 olanlar çifte jesti kaptı! Erken emeklilik için cebirsel hesaplama tablosu geldi

EYT DÜZENLEMESİ VE YAŞ ŞARTI Emeklilikte yaşa takılanlar için getirilen EYT düzenlemesi ile emeklilik yaşı kadınlar için maksimum 58, erkekler için 60 yaşına kadar çıkabiliyor. Ancak, bu düzenlemenin yaş şartını tamamen ortadan kaldırmadığı unutulmamalıdır.

12.5 YILDA EMEKLİLİK İMKANI SSK'lılar için 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için prim gün şartı 4500'e yükseliyor. Bu dönemde sigortalı olanlar, 12.5 yıl prim ödeyerek kısmi emeklilik hakkı kazanabiliyor.

BAĞ-KUR REFORMUYLA EMEKLİLİK ŞARTLARI Bağ-Kur sisteminde yapılacak reform kapsamında, kısmi emeklilik şartları gözden geçiriliyor. Küçük esnaf ve çiftçileri ilgilendiren bu değişiklikle, 1 milyon kişinin prim gün şartı düşürülerek daha erken emekli olmalarının önü açılıyor.

Bağ-Kur sistemine dair hazırlıklarını sürdüren hükümet, 9000 prim günü olan şartı 7200'e çekerek küçük esnaf ve çiftçilere nefes aldıracak bir düzenlemeye gitmeye hazırlanıyor. Bu adım Bağ-Kur'luların daha erken emekli olmalarına olanak tanıyacak.

Bağ-Kur'lular arasında kısmi emeklilik için gereken prim gün sayısı da düşürülüyor. Şu anda 5400 prim günü (15 yıl) ile kısmi emeklilik hakkı elde edenler, reform sayesinde bu süreyi 4500 güne (12.5 yıla) indirebilecek.