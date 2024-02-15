Devlet, kendi evini yapmak isteyen yoksul vatandaşlara yönelik büyük bir yardım paketi duyurdu. Bu paket kapsamında, 150 bin TL ve 200 bin TL tutarında finansal destek sağlanacak. Bu yardım, özellikle prefabrik ve betonarme ev yapmak isteyenler için geçerli olup, birçok kişiyi sevindirdi. Ancak herkesin aklında bir soru var: Bu yardımdan herkes yararlanabilecek mi?
Yardım Şartları ve Başvuru Süreci
Bu önemli yardımdan yararlanabilmek için belirlenen bazı koşullar var. Barınma yardımları; afet kapsamında vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için sağlanıyor.
Yardım, özellikle yoksulluk sınırının altında olan vatandaşlara yöneliktir. Hanede kişi başı aylık gelirin asgari ücretin 1/3'ünden az olduğu durumlarda, yani fakirlik sınırının altında olan kişiler, bu destekten faydalanabiliyor.