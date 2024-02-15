Devlet, kendi evini yapmak isteyen yoksul vatandaşlara yönelik büyük bir yardım paketi duyurdu. Bu paket kapsamında, 150 bin TL ve 200 bin TL tutarında finansal destek sağlanacak. Bu yardım, özellikle prefabrik ve betonarme ev yapmak isteyenler için geçerli olup, birçok kişiyi sevindirdi. Ancak herkesin aklında bir soru var: Bu yardımdan herkes yararlanabilecek mi?