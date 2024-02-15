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Evsizlere devlet desteği! 200.000 TL hibe para yardımı!

Ev sahibi olma hayali kuran evsizler için müjdeli haber! Devlet, kendi evini yapmak isteyen evsizlere 150.000 TL ve 200.000 TL hibe para yardımı yapacak.

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 16:37 Güncelleme 15 Şubat 2024, 16:56
Evsizlere devlet desteği! 200.000 TL hibe para yardımı!

Devlet, kendi evini yapmak isteyen yoksul vatandaşlara yönelik büyük bir yardım paketi duyurdu. Bu paket kapsamında, 150 bin TL ve 200 bin TL tutarında finansal destek sağlanacak. Bu yardım, özellikle prefabrik ve betonarme ev yapmak isteyenler için geçerli olup, birçok kişiyi sevindirdi. Ancak herkesin aklında bir soru var: Bu yardımdan herkes yararlanabilecek mi?

Yardım Şartları ve Başvuru Süreci

Bu önemli yardımdan yararlanabilmek için belirlenen bazı koşullar var. Barınma yardımları; afet kapsamında vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için sağlanıyor.

Yardım, özellikle yoksulluk sınırının altında olan vatandaşlara yöneliktir. Hanede kişi başı aylık gelirin asgari ücretin 1/3'ünden az olduğu durumlarda, yani fakirlik sınırının altında olan kişiler, bu destekten faydalanabiliyor.

Yardımdan Kimler Faydalanabilir?

  • Ev onarımlarında: 75.000 TL'ye kadar destek,
  • Prefabrik ev yapımlarında: 150.000 TL'ye kadar destek,
  • Betonarme ev yapımlarında: 200.000 TL'ye kadar destek sağlanmaktadır.

Yoksulluk sınırının altında olan, işsiz ve muhtaç vatandaşlar bu yardımı alabilecek. Bu, kendi evini yapmak isteyen yoksul vatandaşlar için büyük bir fırsat anlamına geliyor.

Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacak?

Prefabrik ve betonarme ev yapımı için finansal destek almak isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuruda bulunmalıdır. Bu yardımlar, yoksulluk sınırının altında olmayan vatandaşlara verilmemekte, dolayısıyla başvuru yapacak kişilerin gelir durumlarını belgelemeleri gerekir.

150 bin TL ve 200 bin TL tutarındaki yardımlar, vatandaşların hayallerindeki evlere kavuşmalarını sağlayacak önemli bir adım olarak görülüyor. Eğer bu yardımdan faydalanmak istiyorsanız, belirlenen koşulları gözden geçirerek, yerel sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuruda bulunabilirsiniz.

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