3600 4800 5500 prim hesabında hesaplar yeniden! SSK başlangıcı 1997-2010-2022 arası olana talih kuşu kondu

SSK'lılar, Bağ-Kurlu işletme sahipleri ve memur anneler bu haktan yararlanabilirken, isteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olanlar da bu imkandan faydalanabiliyor.
ERKEKLER İÇİN ASKERLİK BORÇLANMASI
Erkek çalışanlar için askerlik hizmeti, emeklilik sürecini öne çekme fırsatı sunuyor. Sigorta başlangıç tarihinden önce yapılan askerlik süresi, borçlanılarak sigortalılık başlangıç tarihinin öne çekilmesine olanak tanır.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
Emeklilik planlaması yapılırken göz önünde bulundurulması gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Özellikle askerlik borçlanması, sigorta başlangıcından önce askerlik yapmış olanlar için geçerli bir avantaj sunuyor.
Ancak eğitim döneminde yapılan stajlar, uzun vadeli sigorta primi olarak kabul edilmediği için, sigorta başlangıcı olarak sayılmaz. Bu ayrıntılar, emeklilik planlaması yapılırken dikkate alınmalıdır.