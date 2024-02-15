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3600 4800 5500 prim hesabında hesaplar yeniden! SSK başlangıcı 1997-2010-2022 arası olana talih kuşu kondu

Emeklilik sistemi son dönemde yapılan düzenlemelerle birlikte çalışanlara yeni imkanlar sunuyor. Bu düzenlemeler, emeklilik yaşı esnekliğinden doğum ve askerlik borçlanmasına kadar pek çok avantajı içeriyor. Erken emeklilik imkanlarından yararlanmak isteyen kişilerin bu yeni düzenlemeleri ve sağlanan fırsatları iyi bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor. İşte emeklilik sistemine dair merak edilenler ve çalışanların yararlanabileceği fırsatlar!

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 15:23 Güncelleme 15 Şubat 2024, 15:23
3600 4800 5500 prim hesabında hesaplar yeniden! SSK başlangıcı 1997-2010-2022 arası olana talih kuşu kondu

Yapılan son düzenlemelerle birlikte emeklilik yaşı konusunda önemli değişiklikler yaşanıyor. Çalışanlar, belirli şartlar altında emeklilik yaşını iki yaş geri çekebilme hakkına sahip olabiliyor. Bu süre, altı yıla kadar uzatılabilir. Ancak bu avantajlardan yararlanabilmek için yerine getirilmesi gereken bazı koşullar bulunuyor.

KADINLAR İÇİN BÜYÜK AVANTAJ: DOĞUM BORÇLANMASI

Kadın çalışanlar için sağlanan doğum borçlanması, emeklilik sürecini hızlandırmanın önemli bir yolunu temsil ediyor.

En fazla üç çocuk için uygulanabilen bu sistem sayesinde, her çocuk için iki yıllık prim günü kazanılabiliyor. Bu, toplamda altı yıla kadar bir avantaj sağlayabiliyor.

SSK'lılar, Bağ-Kurlu işletme sahipleri ve memur anneler bu haktan yararlanabilirken, isteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olanlar da bu imkandan faydalanabiliyor.

ERKEKLER İÇİN ASKERLİK BORÇLANMASI

Erkek çalışanlar için askerlik hizmeti, emeklilik sürecini öne çekme fırsatı sunuyor. Sigorta başlangıç tarihinden önce yapılan askerlik süresi, borçlanılarak sigortalılık başlangıç tarihinin öne çekilmesine olanak tanır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Emeklilik planlaması yapılırken göz önünde bulundurulması gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Özellikle askerlik borçlanması, sigorta başlangıcından önce askerlik yapmış olanlar için geçerli bir avantaj sunuyor.

Ancak eğitim döneminde yapılan stajlar, uzun vadeli sigorta primi olarak kabul edilmediği için, sigorta başlangıcı olarak sayılmaz. Bu ayrıntılar, emeklilik planlaması yapılırken dikkate alınmalıdır.

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