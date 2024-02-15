3600 4800 5500 prim hesabında hesaplar yeniden! SSK başlangıcı 1997-2010-2022 arası olana talih kuşu kondu

Yapılan son düzenlemelerle birlikte emeklilik yaşı konusunda önemli değişiklikler yaşanıyor. Çalışanlar, belirli şartlar altında emeklilik yaşını iki yaş geri çekebilme hakkına sahip olabiliyor. Bu süre, altı yıla kadar uzatılabilir. Ancak bu avantajlardan yararlanabilmek için yerine getirilmesi gereken bazı koşullar bulunuyor.

KADINLAR İÇİN BÜYÜK AVANTAJ: DOĞUM BORÇLANMASI Kadın çalışanlar için sağlanan doğum borçlanması, emeklilik sürecini hızlandırmanın önemli bir yolunu temsil ediyor.