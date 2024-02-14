SSK BAĞKUR emeklisine kombo müjde saat 12.15 sularında geldi! Maaşı 10.100 TL ve üstü olan yaşadı

Emekli lerin aylık bilgileri, e-Devlet platformunda güncellendi. Yeni zamlı maaşlar ve ek ödemeler, 'Emekli Aylık Bilgisi' ve 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümlerinde detaylı bir şekilde yer alıyor. Emekliler bu sayede 2024'ün ilk yarısında alacakları miktarı net bir şekilde görebiliyor.

Emekli ler Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan zamla bir kez daha maaşlarında artış görecek. Bu zam, ilk 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek ve Temmuz ayının başında açıklanacak enflasyon verileri ile netleşecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesi yerine, e-Devlet portalı üzerinden yapılan bu sorgulama ile çalışanlar, tahmini emekli aylıklarını ve diğer bilgileri görüntüleyebilecek. Bu yeni sistem, vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor.

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