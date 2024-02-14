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SSK BAĞKUR emeklisine kombo müjde saat 12.15 sularında geldi! Maaşı 10.100 TL ve üstü olan yaşadı

Geçen ay emeklilerin maaşlarına önemli bir artış yapıldı. Yapılan düzenleme ile tüm emeklilerin maaşları yüzde 49.25 oranında artırıldı. Bu zam, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de kapsadı. Ocak zammına ek olarak, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 37.57'lik bir artış daha yapıldı. Ayrıca, memur emeklileriyle eşitlenmek adına bu orana 11.68 puanlık refah payı ilave edildi. Emekli maaşlarındaki bu artışlarla birlikte taban aylık ödemesi de 10 bin liraya yükseltildi. Bu emeklilerin aldıkları temel aylık miktarında önemli bir iyileştirmeyi beraberinde getirdi.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 12:28 Güncelleme 14 Şubat 2024, 12:31
SSK BAĞKUR emeklisine kombo müjde saat 12.15 sularında geldi! Maaşı 10.100 TL ve üstü olan yaşadı

Ocak ayındaki ek zam ödemelerinin süresi geçtiği için oluşan fark daha sonradan hesaplara aktarıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ek zam farklarını 6-7 Şubat tarihlerinde hesaplarına almaya başladı. Milyonlarca kişi yüzde 49.25 zam ve 10 bin lira taban aylık üzerinden Şubat aylıklarını almaya hazırlanıyor. Bu güncelleme ile birlikte, çalışanlar da emekli aylıklarını e-Devlet üzerinden kolayca takip edebiliyor.

ŞUBAT AYI ÖDEMELERİ BAŞLIYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, %49.25 oranında artırılmış aylıklarını ve ek ödemelerini Şubat ayı içinde hesaplarında görmeye başlayacak.

TARİHLER BELLİ OLDU

SSK emeklileri için 17-26 Şubat, Bağ-Kur emeklileri için ise 25-28 Şubat tarihleri arasında ödemeler gerçekleştirilecek. Aylık ve ek ödeme toplamı 10 bin liranın altında olan emekliler, bu tutarı tamamlayacak şekilde 10 bin lira alacak.

E-DEVLET İLE AYLIK BİLGİLERİ KOLAYCA GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR

Emeklilerin aylık bilgileri, e-Devlet platformunda güncellendi. Yeni zamlı maaşlar ve ek ödemeler, 'Emekli Aylık Bilgisi' ve 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümlerinde detaylı bir şekilde yer alıyor. Emekliler bu sayede 2024'ün ilk yarısında alacakları miktarı net bir şekilde görebiliyor.

TEMMUZ AYINDA BİR ZAM DAHA

Emekliler Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan zamla bir kez daha maaşlarında artış görecek. Bu zam, ilk 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek ve Temmuz ayının başında açıklanacak enflasyon verileri ile netleşecek.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ARTIK E-DEVLET ÜZERİNDEN

Çalışanlar da artık emeklilikte alacakları maaşı e-Devlet üzerinden kolayca hesaplayabiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesi yerine, e-Devlet portalı üzerinden yapılan bu sorgulama ile çalışanlar, tahmini emekli aylıklarını ve diğer bilgileri görüntüleyebilecek. Bu yeni sistem, vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor.

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